Oululainen Kärpät on varmistanut jääkiekkoliigan runkosarjavoiton. Se kukisti Jukurit vieraissa 5-3 ja on neljä kierrosta ennen loppua toisena olevan Tapparan tavoittamattomissa.

Kärpät johtaa Tapparaa 13 pisteellä. Runkosarjavoitto on Kärpille kolmas peräkkäin.

Jukureita vastaan Kärpistä kunnostautui kolmella syöttöpisteellä puolustaja Mikko Niemelä.

