Karvapallot kasvavat Kuusjoella, viljelijä odottaa pompomista menestystä

Voiko sieni olla hauska tai peräti hellyttävä? Kyllä, kun katsoo karvaista pompomia, jonka olemus tuo mieleen pehmolelun, tupsun tai merenelävän.

Pompomien tuotanto alkaa Mikkolan Sienituotteessa Kuusjoella kevään aikana. Japanilaista alkuperää olevan sienen koeviljely on kestänyt vuoden, mutta se on kannattanut. Koko maan kattavaan levitykseen on tulossa uutuus, jolta Juha Mikkola odottaa paljon.

– Pompomilla on hillitön mielenkiinto ja näen siinä paljon potentiaalia. Siitä ovat kiinnostuneet kaupat, ravintolat, bloggarit ja toimittajat, perheyrityksen myynnistä vastaava Mikkola toteaa.

Sienituote on käyttänyt japanilaisia rihmastoja sienituotannossaan vuodesta 2014. Siitakesienten ja kuningasosterivinokkaiden rinnalle tulee erikoisuus, jollaista ei Suomessa ole ennen nähty, maailmalla kyllä.

Pompomeille on haettu tuotantotiloissa ihanteellisia kasvu-olosuhteita muun valon ja kosteuden osalta. Lisäksi on testattu eri rihmastojen tuottamien sienten ominaisuuksia maun, satotason ja kauppakestävyyden suhteen.

Kyse ei ole perinteisestä sienestä ja siksi juuri Mikkola halusi sen tuotantoon.

– Aasialaisten silmissä sieni ei saa olla liian ihmeellinen. Minusta siinä on se juttu, että rikotaan rajoja.

Hänen mielestään nyt on hyvä aika tuoda uusia tuotteita markkinoille. Ekologisuuden ja pienen hiilijalanjäljen vaatimuksiin sienten kasvattaminen vastaa hyvin.

Sienten kasvualusta on rakennettu koivupurusta, luomuvehnästä ja vedestä. Kemikaaleja ei käytetä. Käytön jälkeen halkomainen alusta menee kierrätykseen.

Tuotantotilan sähkönkulutusta Mikkola kuvaa maltilliseksi. Prosessin hukkalämpö käytetään kiinteistön lämmityksessä ja tiloissa on led-valaistus.

– Sienten hiilijalanjälki on pieni, ja pakkaamisessa käytämme kierrätysmuovirasioita. Nämä ovat asioita, joita kuluttajat meiltä kysyvät.

Pompom on kokonaan syötävä, kypsennettävä sieni. Se muistuttaa kasvualustasta noustessaan kukkakaalia, mutta täysikokoisena siitä tulee karvapallo.

– Sieni on helposti lähestyttävä, maultaan mantelinen ja pähkinäinen. Siinä ei ole yhtään niin voimakas umami kuin siitakkeessa, Juha Mikkola sanoo.

Länsimaalaiset haluavat paistaa sienet, joten Mikkolakin on viipaloinut isokokoisen pompomin ja paistanut siivut öljyssä.

– Pihvimäinen, rapea pinta ja pehmeä sisältä. Sen voi laittaa burgerin väliin.

Eli sienipihvi on hyvä vaihtoehto lihalle?

– En näe asiaa niin mustavalkoisena. Sienet ja liha tukevat toisiaan, sienet voi laittaa myös pihvin kanssa burgerin väliin.

Hänestä sienet ovat hyvä raaka-aine kasvis- ja vegaaniruoka-annoksissa.

– Ravintoloitsijat ovat helisemässä kasvis-vegeannosten kanssa, sillä komponentit ovat vähissä. Kasvisten laatu vaihtelee kauden mukaan, mutta sienet ovat tasalaatuisia ympäri vuoden.

Maailmalla pompom tunnetaan muun muassa nimellä monkey head mashroom eli apinan pää. Toisaalta kermanvalkoinen sieni muistuttaa jääkarhun turkkia. Vaikka sieni on karvamainen, se on rakenteeltaan jämäkkä. Isokokoinen sieni painaa noin 80 grammaa.

Mikä umami?

Viides perusmaku

Umamissa yhdistyvät perinteiset perusmaut hapan, suolainen, karvas ja makea.

Umami tuntuu esimerkiksi suolattomassa lihaliemessä, naudanlihassa, ilmakuivatussa kinkussa, kalassa, sienissä, merilevissä, pitkään kypsytetyissä juustoissa ja tomaatissa.

Esiintyy muun muassa natriumglutamaatissa, jota käytetään elintarvikkeiden makua vahvistavana lisäaineena.

Maun keksijänä pidetään japanilaista professori Kikunae Ikedaa, joka määritteli sen ensimmäisen kerran perusmauksi 1900-luvun alkupuolella.

Umami on japania ja tarkoittaa herkullista makua.

Lähde: Gastronomian sanakirja, Kaarina Turtia (Otava 2009)

Tärkeä yhteys Japaniin

Mikkolan Sienituotteessa kasvatetaan sieniä vähittäiskauppaan ja ravintoloihin markkina-alueena koko maa. Päämyyntialueet ovat Turku, Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Talvisesonkina on Lappi, kesällä Järvi-Suomi ja rannikko. Salossakin sieniä myydään, mutta pienissä määrin.

Yritys työllistää Kuusjoella 4–5 työntekijää ja saman verran alihankkijalla Mietoisissa.

Kotimaan myynnin lisäksi yritys tekee ulkomaankauppaa. Viennin osuus on noin viidennes, mutta sitä ollaan laajentamassa.

Kevään aikana pompomille raivataan kasvutilaa Kuusjoella ja siitaketuotantoa siirretään Mietoisiin. Kaikki Mikkolan sienet myydään Kaiteki-tuotemerkillä. Kaiteki on japanin kieltä ja tarkoittaa mukavaa.

Juha Mikkola sanoo, että vuonna 2014 alkanut yhteistyö japanilaisen kumppanin kanssa on ollut merkittävää. Kumppanuuden kautta yritys on saanut rihmastoja, viljelyosaamista ja mallia markkinaosaamisesta.

– Näin vältetään sudenkuoppia.

Pompomin markkinointia on hiottu kuukausia kaupan ja ravintoloiden kanssa. Mikkola tekee jatkuvaa yhteistyötä tunnettujen suomalaisten ravintoloiden sekä kokkien kanssa ja pompom on tulossa useiden ravintoloiden ruokalistoille.