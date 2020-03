Suur-Seudun Osuuskauppa SSO aikoo ottaa käyttöön kassatyöntekijöiden käsinepakon.

SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo laati tiistaina uutta ohjeistusta, jonka on määrä astua voimaan keskiviikkona. Käsinepakko on yksi osa toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään koronaviruksen tarttuminen henkilöstöön ja asiakkaisiin. Yrityksellä on miltei sata toimipaikkaa ja 1 200 työntekijää.

– Ykkösasia on tietysti se, että sairaana ei tulla töihin, sanoo Somersalo.

SSO aikoo myös perua toistaiseksi kaikki tapahtumat ja tapaamiset, jotka eivät ole liiketoiminnalle välttämättömiä. Kokoukset ohjeistetaan pitämään verkossa, ja käsihygieniaa pyritään parantamaan entisestään.

Myös teleyhtiö Lounea on ohjeistanut henkilökuntaansa pitämään palaverit verkossa ja välttämään toimipaikkojen välillä matkustelua.

– Suosittelemme etätyötä, sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen.

Lounea antoi ensimmäisen koronaohjeistuksen henkilökunnalle viime viikolla, ja tämän viikon maanantaina sitä tarkennettiin. Mukaan tuli uutena asiana kättelykielto.

– Emme ole vielä suoranaisesti kieltäneet muuta kuin kättelyn. Toimistolla ei ole ihan yhtä paljon porukkaa kuin yleensä, joten hieman enemmän on jäänyt väkeä etätöihin.

LähiTapiola Etelän konttorissa käsidesit löytyvät nyt jokaisen työntekijän pöydältä.

– Asiakkaille annamme omat pikkupullot käsidesiä, jota he voivat käyttää, sanoo toimitusjohtaja Ari Lagerström.

Myös LähiTapiolassa on toistaiseksi voimassa kättelykielto, ja yrityksessä mietitään matkustamista ja tapahtumiin osallistumista tarkemmin kuin ennen. Lagerström itse jäi esimerkiksi tiistaina pois Turun yliopistossa järjestetystä tapahtumasta.

LähiTapiolassa ohjeistus pitää sisällään myös työntekijöiden vapaa-aikaa koskevan toiveen.

– Henkilökuntaa pyydetään välttämättään suuria massatapahtumia kuten urheilutapahtumia.

Monissa yrityksissä koronaohjeistus noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen julkaisemia ohjeita. Ne korostavat etenkin käsihygienian merkitystä.

THL:n tiedotusta seurataan esimeriksi Lounaismaan Osuuspankissa. Pankissa ei ole ainakaan toistaiseksi ryhdytty kättelykieltoon.

– Pyrimme pysymään rauhallisina, sanoo toimitusjohtaja Jouni Hautala.