Kauppaketjut: Koronan liikennevaikutukset eivät näy kauppojen valikoimissa

Koronaviruksen liikennevaikutukset eivät näy suomalaisten kauppojen valikoimissa, vakuutetaan suurimmista kauppaketjuista ja Kaupan keskusliitosta.

Esimerkiksi lauttaliikenteen vähentyminen Ruotsin ja Viron suunnista ei ole vaikuttanut kauppaketjujen tavaransaantiin, sillä autolauttoja kulkee edelleen ja niiden kautta tulee maahan vain osa kaupoissa myytävistä elintarvikkeista.

Myöskään Euroopan maiden rajojen sulkemiset eivät ole merkittävästi vaikuttaneet rahtiliikenteeseen, sillä sulkemiset koskevat vain henkilöliikennettä.

– Hieman hitaammin tavara kulkee, mutta mistään useiden päivien mittaisista jonoista ei voida puhua, edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen Kaupan keskusliitosta kertoo.

– Pientä hienosäätöä siellä matkan varrella on, mutta mitään sellaista ei ole ollut, että se alkaisi näkyä meidän ruoan saannissamme.

”Tilanne on hyvä ja lähes normaali”

K- ja S-ryhmistä vahvistetaan Loikkasen arvio tilanteesta. S-ryhmän mukaan sekä meri- että maantiekuljetukset ovat hoituneet toistaiseksi kutakuinkin normaalisti. Myös K-ryhmästä tilannetta luonnehditaan hyväksi ja lähes normaaliksi.

– Liikenteessä voi olla pieniä viivästyksiä, mutta ne eivät näy kaupassa tällä hetkellä kuluttajille millään tavalla, K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimitusketjujohtaja Antti Lähde sanoo.

Koronaviruksen koettelemat Italia ja Espanja ovat merkittäviä elintarvikkeiden tuontimaita Suomelle, mutta kauppaketjujen mukaan virus ei ole mainittavasti vaikuttanut tuotetoimituksiin.

K-ryhmälle Espanja on tähän aikaan vuodesta tärkein hedelmien ja vihannesten tuontimaa, joten maan tilannetta seurataan tarkasti.

– Lastauksissa on ollut jonkun verran viivästymisiä, mutta tilanne on kuitenkin suhteellisen normaali, Lähde kertoo.

Italiasta K-ryhmän hyllyille tulee muun muassa pastaa ja riisiä, jotka ovat viime päivinä käyneet Suomessa kaupaksi kovaa vauhtia. Lähde ei usko, että pitemmällä aikavälillä näistä tuotteista tulee olemaan pulaa, vaikka samojen tuotteiden kysyntä on kasvanut ympäri Eurooppaa.

– Yksittäisten tuotteiden kohdalla puutteita voi olla, mutta kokonaisuutena näistä tavararyhmistä ei tule pulaa. Riisiä ja pastaa löytyy kaupasta jatkossakin, Lähde sanoo.

Lentoliikenteen supistuminen ei kauppaketjujen valikoimiin juuri vaikuta, sillä lentorahtina kauppojen valikoimiin tuodaan vain esimerkiksi äyriäisten kaltaisia poikkeustuotteita.

STT

