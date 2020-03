Kauppojen jauho- ja kuivahiivapula hellittää, kotivarastot ovat piukassa

Tyhjäksi päässeet kauppojen jauhohyllyt ovat vähitellen täyttymässä. Vehnäjauhoja on kaikkien kaupparyhmittymien myymälöissä lavoittain, mutta sämpylä-, hiivaleipä- ja täysjyväjauhovalikoimassa on vielä puutteita. Myös osassa kauppoja kuivahiiva on loppu.

– Jauhotilanne on selkeästi parantumassa tällä viikolla samoin kuin tilanne pastoissa, mysleissä, muroissa ja riiseissä, ryhmäpäällikkö Sari Danielsson Suur-Seudun Osuuskaupasta kertoo.

Koronavirus lisäsi kaikenlaisten jauhojen ostamista yhtäkkisesti edellisviikolla.

– Kysyntä yllätti kaupan, eikä teollisuudellakaan ollut riittäviä varastoja. Kysyntäpiikki syntyi yllättäen, kun asiakkaat varautuivat tulevaan tilanteeseen.

Joitain yksittäisiä jauhomerkkejä puuttuu vielä valikoimasta. Myös kuivahiivan saamisessa kauppoihin on ollut haasteita.

– Korvaavia tuotemerkkejä kuivahiivasta on tulossa hyllyyn heti, kun se on mahdollista.

Seuraava poikkeuksellinen tilanne on edessä jo pääsiäisenä. Danielsson sanoo, että ennusteita on tehty SSO:ssa, mutta onnistuminen nähdään vasta pääsiäisen jälkeen. Suurin epävarmuustekijä on sää: jos on kaunis ja lämmin, grillikausi alkaa, ja kaupan on varauduttava. Jos on kylmä, syöminen siirtyy sisätiloihin ja painottuu hieman eri tavalla.

– Tilanneon paljon parantunut,Salon K-Citymarketin osastopäällikkö Ville Reiman toteaa.

Puutteita on edelleen esimerkiksi sämpyläjauhoissa, mutta tilalle on etsitty korvaavia tuotteita. Kuivahiiva on ollut marketista loppu yksittäisinä päivinä.

Hänestä hetkellisessä pulassa suurin ongelma oli logistinen. Tavaraa oli, mutta sitä ei saatu kauppoihin, sillä tärkeintä oli tuorettuotteiden saatavuus.

Pääsiäiseen varautumista on Reimanin mielestä haasteellista. Asiassa edetään päivä kerrallaan.

– Ladataan myymälä täyteen. Kotona syödään herkkuja, kun ravintolat ovat kiinni.