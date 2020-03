Kehitystä kaikille alueille

Vaikka ministerien päivittäiset tiedotustilaisuudet ja suurin osa uutisista käsittelevät koronavirusta ja epidemian aiheuttamia seurauksia, maan hallinnossa tapahtuu muutakin.

Valtioneuvosto on muun muassa päättänyt, miten alueiden kehittämistä painotetaan kuluvan hallituskauden aikana. Tavoite ei ole uusia eikä yllättävä: kestävät ja elinvoimaiset alueet.

Kuntien muodostamilla maakuntien liitoilla on lailla annettu tehtävä vastata alueensa yleisestä kehittämisestä. Nytkin ministeriöt laativat yhdessä maakuntien liittojen kanssa suunnitelman, jolla alueiden kehittämistavoitteet saadaan toteutettua.

Koronaakaan ei ole unohdettu: suunnitelmassa otetaan huomioon epidemian vaikutukset alueiden kehitykselle. Tähän mennessä vaikutukset ovat olleet ehkä kovimpia toisaalta turismituloja menettävässä Pohjois-Suomessa ja toisaalta Uudellamaalla, joka on eristetty muusta Suomesta.

Taloudellisesti vahvalla Uudellamaalla on varmasti parhaat edellytykset myös nousta jaloilleen.

Varsinais-Suomessa työllisyyden ja väkiluvun kasvu ovat käytännössä Turun seudun varassa – alueen, joka on parikymmentä kilometriä Kauppatorilta.

Riippumatta siitä, kuinka pitkään koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot jatkuvat, Turulla tullee olemaan yhä vahvempi rooli maakunnan kehityksessä. Turku on veturi, ja muut seutukunnat ovat vaunuja, jotka pitäisi kytkeä sen perään.

Virallisesti valtioneuvoston aluekehittämispäätöksellä luodaan edellytyksiä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle sekä turvataan asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Suomen kaikilla alueilla.

Tässä yhteydessä alueilla tarkoitetaan maakuntia, joiden sisällä voi olla suuriakin kehityseroja niin kuin on Salon ja Turun välillä. Ne pitää ottaa huomioon, kun toimintaedellytyksiä turvataan ”Suomen kaikilla alueilla”.