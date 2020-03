Keraamikko Matias Liimatainen on vuoden nuori muotoilija

Keraamikko Matias Liimatainen on valittu vuoden nuoreksi muotoilijaksi. Design Forum Finlandin myöntämän palkinnon rahallinen arvo on 5 000 euroa.

Vuonna 1989 syntyneen Liimataisen työt liikkuvat käyttötaiteen ja taiteen välimaastossa. Hän luo omaperäisiä veistoksellisia hahmoja, koruja tai valaisimia keramiikasta, lasista ja puusta, todetaan palkintoperusteissa.

Muotoilun tunnustuspalkinto jaettiin nyt 19. kerran.

Vuoden nuori muotoilija 2020 -palkintonäyttely on avoinna 8.-31. toukokuuta näyttelykeskus WeeGeessä Espoossa osana Design Forum Finland Awards -näyttelykokonaisuutta.

STT

