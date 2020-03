Keski-Pohjanmaalla ensimmäinen koronatartunta – peräisin Ruotsista

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on todettu koronavirustartunta. Kyseessä on ensimmäinen todettu koronatartunta sairaanhoitopiirissä.

Tartunta varmistui perjantaina ja se on saatu Ruotsista, kertoo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotteessa.

Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut 10 lähikontaktia.

Keski-Suomessa kaksi uutta koronavirustartuntaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Molemmat tartunnan saaneista ovat olleet matkalla Itävallassa ja altistuneet koronavirukselle karanteenin aikana.

Molemmat potilaat ovat kotona eristyksessä ja hyväkuntoisia. Molempien sairastuneiden kautta taudille altistuneet henkilöt ovat tiedossa ja heidät on määrätty karanteeniin. Sairaanhoitopiiri jatkaa sairastuneiden ja altistuneiden seurantaa.

Tähän mennessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 14 koronavirustartuntaa.

Pirkanmaalla kolme uutta koronavirustapausta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu eilisen aikana kolme uutta koronatartuntaa. Kaksi tartunnoista on todettu matkailijoilta Pohjois-Italiasta ja yksi Sveitsistä. Kaikkien lähikontaktit on tämän päivän aamupäivään mennessä kartoitettu ja pantu karanteeniin.

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittää kahden eri lennon aikana tulleita altistuksia. Kaikki tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja kotona eristyksessä.

Ylilääkäri Asko Järvinen Ylen Ykkösaamussa: En näe tarvetta valmiuslaille

Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Husista sanoi Ylen Ykkösaamussa, että ei näe valmiuslaille tässä vaiheessa käyttöä tai tarvetta. Valmiuslainsäädännön tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä. Valmiuslain tarkoittama poikkeusolo on esimerkiksi laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Lain perusteella voidaan rajoittaa kansalaisten tiettyjä perusoikeuksia.

