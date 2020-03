KHL:n pudotuspeleihin viikon tauko

Jääkiekon KHL-liigan pudotuspelit keskeytetään viikoksi. Tarkoituksena on järjestellä kuuden joukkueen pudotuspelien rakenne ja aikataulu uudelleen. Liiga kertoi aikalisästä Twitterissä.

Useita jääkiekkosarjoja on joko keskeytetty tai päätetty ennenaikaisesti koronaviruksen takia, ja myös KHL:n reaktiota tautitilanteeseen on odoteltu.

Helsingin Jokerit vetäytyi lauantaina oma-aloitteisesti KHL:n pudotuspeleistä vain muutama päivä ennen toisen pudotuspelikierroksen alkua. Kazakstanilainen Barys Nur-Sultan seurasi maanantaina Jokerien esimerkkiä.

Jokerien piti kohdata tiistaina Pietarin SKA, ja Barys Nur-Sultanin oli määrä pelata Sibir Novosibirskiä vastaan.

Pudotuspeleissä ovat vielä mukana Moskovan TsSKA, Ak Bars Kazan, Pietarin SKA, Moskovan Dinamo, Sibir Novosibirsk ja Salavat Julajev Ufa.

https://twitter.com/khl_eng/status/1239658609434394631

STT