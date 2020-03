Kiekkopäätöstä lykättiin, mutta asia on selvä – MM-kiekkoa ei pelata tänä vuonna, kertoo Kalervo Kummola

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF keskusteli tiistain kokouksessaan koronaviruspandemian jääkiekon miesten MM-kisoille aiheuttamasta uhasta, muttei perunut vielä kisoja. Liiton varapuheenjohtajan Kalervo Kummolan mukaan kokouksen osanottajilla oli silti selvä käsitys, ettei MM-turnausta voida pelata tänä vuonna.

– Asia on käytännössä selvä. Tänä vuonna ei pelata, mutta emme voineet vielä tehdä siitä virallista päätöstä, Kummola kertoi STT:lle.

Kyse on MM-turnauksen vakuutusturvasta. Liitto odottaa nyt, että Sveitsin kahdelta kantonilta tulee kokoontumiskielto ja rajat suljetaan.

– Sen jälkeen kisat peruuntuvat automaattisesti, Kummola jatkoi.

Kummolan mukaan kokouksen kaikilla osanottajilla ja MM-kisojen 16 osallistujamaan edustajilla oli selkeä käsitys koronaviruspandemian vakavuudesta. Valko-Venäjä olisi silti ollut valmis pelaamaan, ja parilla muulla maalla olisi ollut joukkue koossa.

– Muissa maissa hallitkin ovat kiinni. Vain Latviassa on vielä pari hallia auki, Kummola kertoi.

– Päällä ovat vielä matkustuskiellot.

Turnaus oli tarkoitus järjestää Sveitsin Lausannessa ja Zürichissä 8.-24. toukokuuta.

Terveys menee kiekkokisojen edelle

Kummola uskoo, että Vaudin ja Zürichin kantonien viranomaiset määräävät kokoontumiskiellon lähipäivinä. IIHF käsittelee asian sen jälkeen ja tekee lopullisen päätöksensä.

Tilanne on jääkiekkoväelle ennen kokematon, mutta Kummola kertoo suhtautuvansa tilanteeseen tyynesti.

– Tilanne on ainutlaatuinen, mutta tätä on jo jonkin aikaa odotettu ja pelätty. Ei tämä enää minua hetkauta. Maailmassa on jääkiekkokisoja isompiakin asioita, Kummola muistutti.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto peruutti jo aiemmin naisten MM-kisat, jotka piti pelata maalis-huhtikuun vaihteessa Kanadassa. Tiistaina se peruutti jääkiekon alempien divisioonien MM-turnaukset, jotka oli tarkoitus pelata Sloveniassa ja Puolassa huhti-toukokuun vaihteessa.

STT

Kuvat: