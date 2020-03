Suomen kevään onni on tässä tapauksessa se, ettei maassa järjestetä ennen kesäkuuta juurikaan urheilun massatapahtumia. Suurempia varotoimenpiteitä koronaviruksen varalta pitää siis tehdä melko harvoissa tilanteissa.

Useiden tuhansien katsojien tilaisuudet toistuvat toki säännöllisesti huhtikuun lopulle asti. Tämä tarkoittaa jääkiekon miesten Liigaa, jonka ottelukohtainen yleisökeskiarvo on noin

4 000 katsojaa.

Toisaalta Liigankin peliaikataulu harvenee merkittävästi pian. Runkosarja loppuu tämän viikon lauantaina, minkä jälkeen sarjasta on jäljellä 33–56 pudotuspeliä.

– Lähtökohta on se, että ohjelmamme pysyy ennallaan ja mestari löytyy pelaamalla. Koska asioita on vaikea ennakoida, noudatamme tällä hetkellä normaaleja toimintamalleja, totesi Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi Ilta-Sanomille.

Myös Helsingin Jokerien kautta KHL-liigassa on jäljellä ottelumäärällisesti varsin vähän. Jokerit ei saanut katkaistua maanantai-iltana ottelusarjaansa Lokomotiv Jaroslavlia vastaan 2–4-kotitappion myötä. Jokerit johtaa voitoin 3–2 ja tavoittelee paikkaa konferenssin välieriin eli liigassa kahdeksan parhaan joukkoon.

Vaikka helsinkiläiset menisivät mestariksi asti, pelataan kotiotteluita enää korkeintaan kymmenkunta. Konferenssivälierien ensimmäiset kotipelit olisivat ohjelmassa vasta 21. ja 23. maaliskuuta.

– Noudatamme viranomaisten ohjeita, ja tilannetta seurataan koko ajan. Meillä oli jo kahdessa ensimmäisessä pudotuspelien kotiottelussa ruoka- ja virvokepisteillä käsidesit, joita tietysti toivomme katsojien käyttävän, kertoi Jokerien viestintäpäällikkö Iiro Keurulainen Salon Seudun Sanomille.

KHL:ssä yksittäisiä merkkejä koronavirukseen varautumisesta on ollut jo tammikuun lopulta lähtien. Tuolloin Jokerien pelaajilta mitattiin kuume samankaltaisesti kuin alettiin viime viikolla satunnaisesti tehdä Helsingin ja Pietarin väliä liikennöivissä Allegro-junissa.

– Muita vastaavia tarkastuksia ei ole vieraspelien yhteydessä tullut. Kommunikoimme jatkuvasti muidenkin KHL-joukkueiden kanssa pysyäksemme ajan tasalla tilanteesta, Keurulainen sanoi.

Jalkapallon Veikkausliiga alkaa 11. huhtikuuta. Veikkausliigan yleisökeskiarvo oli viime kaudella 2 620. Miesten superpesiskauden kotimaisia avausotteluja odotetaan vielä lähes kaksi kuukautta.

Maastohiihdon maailmancup Lahdessa on takana, ja tulevan viikonlopun ampumahiihdon maailmancupin osakilpailuihin Kontiolahdelle ollaan ottamassa yleisöä normaalisti. Sen jälkeen hiihtokalenteri hiljenee, vaikka SM-hiihdot järjestetäänkin Kainuun Ristijärvellä vielä 3.–5.4.

Yksittäisistä suurtapahtumista Helsinki City Marathon on ohjelmassa 16. toukokuuta.

Kommentti: Salolainen kuriositeetti

Norjan Holmenkollenin hiihdot ilman stadionyleisöä ja Tanskan jalkapalloliigojen ottelujen pelaaminen tyhjille katsomoille ovat tuoneet koronaviruksen urheiluvaikutuksia konkreettisemmiksi Suomessakin. Näissä Pohjoismaissa on reagoitu asiaan niiden omilla tavoilla.

Myös useissa muissa Euroopan maissa on annettu suosituksia tai absoluuttisia määräyksiä yli tuhannen ihmisen yleisötapahtumien peruuttamisesta. Samalla pitää muistaa, että lähes kaikissa näissä maissa tartuntojen määrä on toista luokkaa kuin Suomessa. Norjassakin tartuntatapauksia on selvästi enemmän, Suomessa niitä oli todettu helmikuun lopulla eli alle puolitoista viikkoa sitten vasta kaksi.

Seuraavaksi todettava asia on edellä mainituista syistä lähinnä kuriositeetti, mutta todetaan kuitenkin. Jääkiekon ulkopuolisista Suomen sisäpalloilujoukkueista Salon Vilpas kerää edelleen suurimmat yleisömäärät ja on ainoa korisliigajoukkue, jonka otteluissa käy säännöllisesti yli tuhat katsojaa. Keskiviikkoisessa Salon Seudun Sanomien etuottelussa luku on lähellä kahtatuhatta. Muiden liigajoukkueiden yleisökeskiarvo on alle tuhat.

Salossa suuren joukon tapahtuma on kesäkuinen lentopallon junioriturnaus Power Cup. Pelaajia odotetaan saapuvaksi jopa 8 000. Turnauksen alkuun on kuitenkin aikaa vielä lähes kolme kuukautta.