Kiinan ja Yhdysvaltojen kiistely koronaviruksesta on saanut lisää kierroksia netissä

Kiinan ja Yhdysvaltojen riitely koronaviruspandemiasta levisi perjantaina myös sosiaalisen median puolelle. Siellä Kiinan ulkoministeriön tiedottaja käski Yhdysvaltain ulkoministeriä Mike Pompeota lopettamaan valehtelu.

Fox News -kanavalla Pompeo oli sanonut Kiinan ”haaskanneen kallisarvoisia päiviä” uuden koronaviruksen tunnistamisen jälkeen sallimalla ”satojentuhansien” ihmisten lähteä Wuhanista muun muassa Italiaan.

– Kiinan kommunistinen puolue ei toiminut oikein ja sen seurauksena lukematon määrän ihmishenkiä joutui vaaraan, Pompeo sanoi.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying antoi kipakan englanninkielisen vastauksen Twitterissä.

– Lopettakaa valehtelu päin naamaa!

– Kuten WHO:n (Maailman terveysjärjestö) asiantuntijat ovat sanoneet, Kiinan ponnistelut estivät satojatuhansia tartuntatapauksia, Hua jatkoi.

Hänen mukaansa Kiina kertoi Yhdysvalloille ensi kerran uuden koronaviruksen leviämisestä 3. tammikuuta, kun Yhdysvallat varoitti Wuhanissa olevia amerikkalaisia vasta 15. tammikuuta.

– Ja nyt Kiinaa syytetään viivyttelystä? Ihanko totta? Hua kirjoitti.

Virus huonontanut maiden välejä

Yhdysvaltain ulkoministeriö ei jäänyt viivyttelemään, vaan sen tiedottaja Morgan Ortagus vastasi:

– Tammikuun 3:nteen mennessä Kiinan viranomaiset olivat jo määränneet covid-19:n näytteet tuhottaviksi, hiljentäneet Wuhanin lääkäreitä ja sensuroineet yleisön huolenilmaisuja netissä, Ortagus tviittasi.

– (Hua) on oikeassa: Tämä on aikajana, jota maailman täytyy ehdottomasti tutkia tarkasti, hän jatkoi.

Koronavirus on huonontanut entisestään Kiinan ja Yhdysvaltain jännittyneitä suhteita. Yhdysvallat kutsui viime viikolla Kiinan-suurlähettilään puhutteluun, kun toinen Kiinan ulkoministeriön tiedottaja oli tviitannut perättömästä salaliittoteoriasta, jonka mukaan Yhdysvaltain armeija olisi tuonut koronaviruksen Wuhaniin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan on suututtanut Kiinan puhumalla ”kiinalaisesta viruksesta”.

STT

