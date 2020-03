Kiinan mukaan eilisen jälkeen maassa ei ole todettu uusia kotimaisia koronavirustartuntoja

Kiinassa ei ole viranomaisten mukaan todettu lainkaan uusia kotimaisia koronavirustartuntoja eilisen jälkeen.

Sen sijaan viranomaisten mukaan ulkomailta tulleiden tartuntojen määrä jatkaa kasvuaan. Uusia ulkomailta tulleita tartuntoja kerrotaan olevan 47, ja kaikkiaan niitä on 474. Kiinan ulkoministeriön mukaan kyse on valtaosin maailmalta palanneiden kiinalaisten tuomista tartunnoista.

Lisäksi Kiina kertoi neljästä uudesta kuolemantapauksesta, joista kolme oli maan koronatartuntojen keskittymässä Hubeissa.

Kiina ilmoitti tiistaina, että se poistaa liikkumisrajoituksia Hubeissa. Maakunnasta pääsee jälleen keskiviikosta alkaen poistumaan, jos terveysviranomaiset ovat luokitelleet matkaan halajavan terveeksi. Myös maakunnan lentokentät aloittavat toimintansa keskiviikkona, valtionmedia CCTV kertoi.

Taudin alkukodissa, Hubeissa sijaitsevassa Wuhanin kaupungissa, matkustusrajoituksia on määrä poistaa huhtikuun 8. päivästä eteenpäin.

Hubei määräsi laajoja eristystoimia tammikuussa. Eristystä on vähitellen purettu, ihmisten on annettu liikkua maakunnan sisällä ja palata töihin viime päivinä. Koulut kuitenkin pysyvät yhä kiinni.

Kiinassa on todettu 81 200 koronavirustartuntaa, ja 3 281 ihmisen kerrotaan kuolleen viruksen aiheuttamaan tautiin. Tartuntamäärät ovat olleet laskussa viimeisen kuukauden aikana.

Brasilian Bolsonaro kritisoi karanteenitoimia

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on kritisoinut rajusti järeitä karanteenitoimia, joilla aluehallintojen viranomaiset ovat pyrkineet hidastamaan koronaviruksen leviämistä. Bolsonaron mukaan eristystoimet uhkaavat tuhota talouden.

Brasiliassa koronaviruksen vakavimmin koettelemat Sao Paulon ja Rio de Janeiron osavaltiot ovat määränneet laajoja karanteeneja. 46 miljoonan asukkaan Sao Paulo on Brasiliassa koronaviruksen pahin epidemia-alue, ja osavaltiossa on aloitettu osittainen karanteeni.

Rio de Janeirossa on suljettu muun muassa koulut, ravintolat ja uimarannat.

– Joidenkin osavaltioiden ja paikallisviranomaisten täytyy hylätä poltetun maan taktiikka: liikenteen pysäyttäminen, yritysten sulkeminen ja ihmisten sulkeminen koteihinsa suurella mittakaavalla, Bolsonaro sanoi tv-puheessa ja korosti, että työpaikat ja perheiden toimeentulo täytyy säilyttää.

