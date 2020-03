Kiinan talouskasvu voi pysähtyä tänä vuonna kokonaan, varoittaa Maailmanpankki

Kiinan talouskasvu saattaa pysähtyä tänä vuonna kokonaan koronaviruspandemian vuoksi, Maailmanpankki varoittaa.

Paremmassakin skenaariossa Kiinan talouskasvu hidastuisi tänä vuonna 2,3 prosenttiin. Huonommassa skenaariossa kasvu olisi nollassa.

Viime vuonna Kiinan talous kasvoi 6,1 prosentilla. Vielä kaksi kuukautta sitten Maailmanpankki ennusti tämän vuoden kasvuksi 5,9 prosenttia, mikä sekin olisi ollut alhaisin lukema sitten vuoden 1990.

Koronaviruksen leviäminen alkoi joulukuussa Wuhanin kaupungista Kiinassa. Vaikka viruksen leviäminen maassa on saatu hallintaan ja yhteiskuntaa on vähitellen alettu avata uudestaan, ovat pandemian vaikutukset Kiinan taloudelle rajut.

Kiinan teollisuustuotanto supistui helmikuussa ennätysvauhtia, ja tuotanto maassa on alkuvuonna ollut laskussa ensimmäistä kertaa 30 vuoteen. Ja vaikka virustilanne Kiinassa on nyt parantumaan päin, heijastuu länsimaiden ajautuminen taantumaan väistämättä myös Kiinan talouteen.

Talousvaikeudet voivat jatkua pitkään

Maailmanpankki varoitti myös, että pandemian vuoksi 11 miljoonaa ihmistä Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueella voi luisua köyhyyteen. Köyhyydessä elävien määrä alueella on ollut vuosien ajan laskussa, mutta nyt määrä uhkaa taas kasvaa.

Moni Itä-Aasian maa on hyvin riippuvainen kansainvälisestä kaupasta ja kulutustavaroiden valmistamisesta.

– Pandemia vaikuttaa perustavanlaatuisesti alueen talouksiin, ja tämän shokin laajuudesta ja kestosta on epätavallisen paljon epävarmuutta, Maailmanpankin raportissa sanottiin.

– Pandemian pysäyttäminen antaisi mahdollisuuden elpymiseen, mutta taloudelliset paineet uhkaavat jatkua vuoden 2020 jälkeenkin.

Maailmanpankin Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueen pääekonomisti Aaditya Mattoo sanoi koronakriisin osoittavan, kuinka paljon maailman eri taloudet ovat riippuvaisia toisistaan.

– Tämä shokki vaikuttaa kaikkiin tärkeisiin maihin samanaikaisesti. Se tekee siitä erityisen hintavan taloudellisessa mielessä.

Maailmanpankki kehottaa maailman maita seuraamaan Etelä-Korean mallia testaamalla aktiivisesti ja pyrkimällä tukahduttamaan viruksen leviämistä. Näin taloudet voisivat palata normaalitilanteeseen nopeammin.

– Tämä ei ole rakettitiedettä. Köyhätkin maat pystyvät siihen, jos ne saavat apua, Mattoo totesi.

STT

