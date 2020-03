Kiinassa todettiin viitisenkymmentä uutta koronavirustartuntaa, joista vain yksi oli saatu kotimaassa

Kiina kertoi perjantaina, että maassa on todettu yli 50 uutta koronavirustartuntaa, joista lähes kaikki ovat viranomaisten mukaan peräisin ulkomailta. Vain yksi tartunta olisi saatu paikallisesti kotimaasta.

Torstaina Kiina kertoi kieltävänsä maahantulon suurimmalta osalta ulkomaalaisista. Maahantulo kielletään myös niiltä, joilla on voimassa olevat viisumit tai oleskeluluvat. Ulkoministeriö kertoi tiedotteessaan, että kyse on väliaikaisesta toimesta, jonka Kiina tekee koronaepidemian vuoksi.

Ministeriön mukaan päätös tulee voimaan lauantaista alkaen.

Uusien tartuntojen määrät ovat vähentyneet Kiinassa viranomaisten mukaan merkittävästi.

Kiina oli pitkään koronavirustilastojen kärjessä. Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä uutisoitiin, että Yhdysvalloissa on nyt todettu enemmän tartuntoja kuin Kiinassa.

Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan Kiinassa yli 81 000 on saanut tartunnan sen jälkeen, kun virus lähti loppuvuodesta leviämään maassa. Kuolleita on yli 3 000.

Kiinan Xi Trumpille: Meidän tulee yhdistää voimamme

Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi perjantaina, että Kiinan ja Yhdysvaltojen tulisi yhdistää voimansa taistelussa koronaviruspandemiaa vastaan. Xi puhui koronavirustilanteesta puhelimitse Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa, Kiinan valtiollinen media kertoi.

Mailla on ollut viime viikkoina hankausta pandemian vuoksi. CCTV:n mukaan Xi oli kuitenkin sanonut Trumpille, että Kiina haluaa jakaa kaiken virukseen liittyvän tiedon ja kokemuksen Yhdysvaltain kanssa.

Xi korosti erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen merkitystä. Hänen mukaansa molemmat maat hyötyvät yhteistyöstä ja se on ainoa oikea ratkaisu.

– Toivon, että Yhdysvallat alkaa tarvittaviin toimiin Kiinan ja Yhdysvaltain suhteiden parantamiseksi ja molemmat voivat tehdä töitä vahvistaakseen yhteistyötä epidemian vastaisessa taistelussa.

