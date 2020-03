Kiinassa todettu alle 40 uutta koronaviruskuolemaa

Kiina kertoo noin 40 uudesta koronaviruskuolemasta. Päivittäin raportoitu kuolleiden määrä on laskenut kolmena perättäisenä päivänä. Maassa on vähän yli kahdessa kuukaudessa kuollut viruksen seurauksena jo lähes 3 000 ihmistä.

Kiinan viranomaisten julkisuuteen kertomien lukujen mukaan yhteensä noin 80 000 ihmistä on saanut tartunnan.

Viime päivinä tartuntojen määrät ovat nousseet monissa maissa Kiinan ulkopuolella. Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvalloissa tartuntatapauksia on ainakin 122. Euroopassa tartuntoja on löydetty eniten Italiasta. Maa on kertonut noin 2 500 tartunnasta, ja lähdes 80 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Yhteensä tartuntoja on maailmalla todettu noin 93 000.

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/index.html

STT

