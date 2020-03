Kiinteistöveron maksupäivät aikaistuvat useimmilla

Kiinteistöveron maksupäivät aikaistuvat suurimmalla osalla henkilöasiakkaista, Verohallinto kertoo. Enääveroa ei makseta kautta linjan syys- ja lokakuussa, vaan veron maksupäivät vaihtelevat eri asiakkailla.

Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista maksupäivät ovat jatkossa 6. elokuuta ja 6. lokakuuta. Yhteisöasiakkailla kiinteistöverotus valmistuu yleensä hieman aiemmin, joten suurella osalla yrityksistä ja yhteisöistä eräpäivät ovat 6. heinäkuuta ja 7. syyskuuta.

Kiinteistöverotuspäätöksiä on tiistaista asti alkanut ilmaantua OmaVero-palveluun. Päätöksiä on tulossa noin kahdelle miljoonalle kiinteistönomistajalle. OmaVerossa päätökset ovat viimeistään 16. maaliskuuta ja ne postitetaan maaliskuun aikana.

Kiinteistöverotuspäätös lähetetään niille, jotka ovat olleet kiinteistön omistajia vuoden alussa. Päätöksessä on selvitys kiinteistötiedoista, laskelma kiinteistöverosta, kiinteistöveron maksutiedot ja kiinteistöverotuksen henkilökohtainen päättymispäivä.

– Tiedot kannattaa tarkistaa. Valtaosalla asiakkaista tiedot ovat oikein eikä niissä ole korjattavaa, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Jukka Backlund tiedotteessa.

Korjaukset ja täydennykset kannattaa hänen mukaansa tehdä OmaVerossa. Korjauksen jälkeen saa verotuspäätöksen, ja myös eräpäivät voivat siirtyä.

Jos kiinteistöverotuspäätöksessä ei ole korjattavaa, saatu päätös ja veron eräpäivät jäävät voimaan.

STT

