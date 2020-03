Kirkko joutui polttoyrityksen kohteeksi Jyväskylässä – ”Tahallaan tehty”

Keltinmäen kirkko joutui polttoyrityksen kohteeksi myöhään maanantai-iltana Jyväskylässä Keski-Suomessa. Kirkon pääoven edustalle oli sytytetty palamaan paperimytty, kertoo palomestari Tomi Jousmäki Keski-Suomen pelastuslaitokselta STT:lle.

Sytytettyä myttyä Jousmäki kuvailee noin ihmisen pään kokoiseksi. Palo ei kuitenkaan ehtinyt sytyttää oven rakenteita. Sen alareuna mustui noesta, Jousmäki kertoo. Hän sanoo palonalun olleen selvästi tahallaan sytytetty.

– Vaurioitta selvittiin, mutta ilmiönä tämä on varsin ikävä. Tahallaan se on joka tapauksessa tehty, Jousmäki kuvailee.

Hälytys palosta tuli kello 23:n jälkeen. Pelastuslaitokselta palopaikalle lähti viisi yksikköä.

Palomestarin mukaan asia siirtyy seuraavaksi poliisitutkintaan. Poliisi kävi paikalla jo heti palon jälkeen.

Keltinmäen evankelisluterilaisen kirkon on suunnitellut arkkitehti Olavi Noronen. Rakennus on valmistunut vuonna 1992.

STT