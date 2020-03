KOK myöntää: Tokion olympialaisten järjestäminen kesällä ei ole ihannetilanne

Kansainvälinen olympiakomitea KOK myöntää, että kesäolympialaisten järjestäminen Tokiossa heinä-elokuussa ei ole ”ihanteellinen ratkaisu” koronaviruksen kurittamassa maailmassa. Monet urheilijat ovat kritisoineet olympialaisten kattojärjestöä siitä, että urheilijat laitetaan riskeeraamaan terveytensä kesän kisoissa ja niitä kohti harjoitellessa.

– Tämä on poikkeuksellinen tilanne, joka vaatii poikkeuksellisia ratkaisuja, KOK viestitti.

KOK päätti eilen, että Tokion kisajärjestelyt jatkuvat entisellään ja kehotti urheilijoita valmistautumaan kisoihin. Tokion olympialaiset alkavat 24. heinäkuuta ja päättyvät 9. elokuuta.

– Yritämme löytää ratkaisun, jolla on vähiten negatiivinen vaikutus urheilijoihin, samalla, kun suojaamme urheilijoiden terveyttä ja toimimista kisojen suhteen oikein. Laskemme urheilijoiden vastuullisuuden ja solidaarisuuden varaan, KOK linjasi.

Esimerkiksi kreikkalainen seiväshypyn olympiavoittaja Ekaterini Stefanidi kritisoi KOK:ta urheilijoiden ja heidän läheistensä terveydellä leikkimisestä.

– KOK haluaa, että me harjoittelemme kisoja kohti päivittäin ja siten riskeeraamme oman terveytemme, läheistemme terveyden ja yleisen terveyden. KOK ei aseta meitä riskitilanteeseen neljän kuukauden kuluttua vaan nyt, Stefani sanoi Twitterissä.

STT

Kuvat: