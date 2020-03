Konteilla hyvään kasvuun – somerolaisen Suomen Varastokontin huolena huonot tiet ja korona

Somerolla Sylvänän kylässä toimiva Suomen Varastokontti on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Erilaisia kontteja yrityksille, kunnille, valtiolle ja yksityisille toimittava yritys työllistää lähes30 työntekijää ja pyörittää noin kuuden miljoonan euron liikevaihtoa.

Suomen Varastokontin toimitusjohtaja Henri Seppälä huomauttaa siirreltävien tilapäisten tilojen menevän hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Myytävät ja vuokrattavat kontit räätälöidään yrityksessä tilaajan tarpeiden mukaan sähkö- ja putkitöitä sekä sisustusta myöten.

– Meidän rakentamiamme kontteja on käytetty niin kanaloissa kuin tilapäisinä asuntoina. Yleisimmin kontit menevät varastoiksi ja erilaisiksi laitetiloiksi, Seppälä kertoo.

Siirreltävät kontit sopivat hyvin nykyiseen elämänrytmiin, jossa tilanteet muuttuvat nopeasti ja kaivataan ripeitä tilaratkaisuja.

– Enää eivät esimerkiksi kunnat rakenna välttämättä vakinaisia tiloja, vaan hankkivat tilapäiseen käyttöön siirrettäviä tiloja, Seppälä huomauttaa.

Seppälä perusti Suomen Varastokontin vuonna 2009. Rakentamisen vilkastuminen on näkynyt viime vuosina tuotannon kasvuna.

Varastokontti maksoi vuonna 2018 Someron yrityksistä eniten yhteisöveroa, kun mukaan ei lasketa Lounaismaan Osuuspankkia ja Someron Säästöpankkia. Pankkien yhteisövero jaetaan niiden toimialueen kunnille työpaikkojen sijainnin mukaan.

Varastokontti on myös palkannut lisää väkeä. Seppälä on tyytyväinen työntekijöiden saantiin.

– Olemme löytäneet väkeä suhteellisen hyvin ja käytämme myös alihankkijoita. Toisaalta hyvälle tekijälle löytyisi nytkin töitä.

Yritys toimitti aiemmin runsaasti tiloja myös väistötiloiksi eri puolille Suomea, kun sisäilmaongelmat ajoivat kunnissa väkeä evakkoon.

Esimerkiksi Someron lukion entinen väliaikaistila urheilukentän vieressä on Varastokontin tekemä. Rakennus on jäämässä pysyvästi paikalleen, sillä sinne suunnitellaan muun muassa peruskorjattavan urheilukentän puku- ja pesutiloja.

Väistötilojen rakentamisesta on nyt Varastokontissa luovuttu.

– Keskitymme muihin tiloihin, Seppälä sanoo.

Erilaiset kontit ja lavat ovat Suomen Varastokontin päätuote, mutta yritys valmistaa ja korjaa Somerolla myös rekkojen perävaunuja. Lisäksi se tarjoaa kuljetuspalveluita muille yrityksille sekä myy käytettyjä kuorma-autoja ja perävaunuja.

– Täytyy vain pidentää päiviä, vastaa Seppälä kysymykseen, miten aika riittää kaiken pyörittämiseen.

Varastokontti sijaitsee Jokioistentien tuntumassa viiden kilometrin päässä Someron keskustasta. Seppälä kertoo, että yrityksellä saattaa olla muutaman vuoden sisällä edessä paikan vaihto.

– Kuljetukset tuottavat ongelmia, joten joudun miettimään yrityksen siirtämistä isomman tien varteen. Perävaunut ovat yhä pidempiä, ja täältä tieyhteydet niin Helsinkiin kuin Forssaan ovat huonot. Teitä on luvattu korjata vuosikaudet paremmiksi, mutta edelleen ne ovat kuin hevospolkuja.

Tämän hetken suurin huoli on korona, joka vaikeuttaa yrityksen raaka-aineen saantia.

– Käyttämämme merikontit tulevat Kiinasta, jossa tehtaat ovat olleet kiinni koronan takia. Toimitukset voivat mennä syksyyn, Seppälä toteaa.

Hän korostaa koronan tuovan talouteen ison sukelluksen, josta toipuminen kestää.

– Vähän aikaa sitten puhuttiin taantuman alkamisesta, mutta nyt mennään todella syvälle.

Suuri huoli liittyy jokaisessa yrityksessä myös itse koronaviruksen leviämiseen, sillä tauti ja sitä seuraava karanteeni sulkisivat nopeasti työpaikkoja ja työmaita.

Henri Seppälä on mukana myös Someron kunnallispolitiikassa. Kokoomusta edustava Seppälä kuuluu ensimmäistä kautta kaupunginvaltuustoon ja on teknisen lautakunnan jäsen. Lisäksi hän on Someron Kuorma-autoilijoiden puheenjohtaja.

Seppälä kaipaa Someron markkinointiin nykyistä enemmän potkua.

– Someron kaupungin pitäisi tuoda itseään ja hyvää sijaintia nykyistä paremmin esille, jotta tänne saataisiin uusia yrityksiä. Esimerkiksi Raaseporista Salon kautta Somerolle tulevaa kantatie 52:ta ei ole hyödynnetty markkinoinnissa.

Kontteja ja perävaunuja

Suomen

VarastokonttiToimii Someron Sylvänällä.

Perustettu vuonna 2009.

Toimitusjohtaja Henri Seppälä.

Valmistaa erilaisia kontteja, lavoja ja perävaunuja.

Liikevaihto noin kuusi miljoonaa euroa.

Vajaat 30 työntekijää.

Seppälä kuuluu Someron kaupunginvaltuustoon ja tekniseen lautakuntaan. Edustaa kokoomusta.