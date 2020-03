Kontiolahden yleisökielto rokotti kisajärjestäjän kassaa, 400 000 euroa lipunmyyntituloja jäi saamatta

Ampumahiihdon maailmancup-tapahtuman Kontiolahdella järjestänyt Kontiolahden Urheilijat arvioi, että siltä jäi saamatta lipunmyyntituloja 400 000 euroa yleisökiellon myötä.

Yleisöä ei päästetty seuraamaan kisoja tapahtuma-alueelle koronavirusuhan vuoksi. Taustalla oli Suomen hallituksen ohjeistus, jonka mukaan tapahtuman kokonaishenkilömäärä ei saa ylittää 500:n rajaa.

─ Lipputulojen katoaminen tuntuu järjestäjän kassassa. Maksetut matkat ja majoitukset painavat turhaan paikan päälle matkustaneen yleisön kukkarossa. Kumppaneillakaan ei ole aihetta riemuun. Taloudellisesti tässä yhtälössä ei ole voittajia, Kontiolahden Urheilijat ry:n puheenjohtaja Kimmo Turunen sanoi tiedotteessa.

Kontiolahden Urheilijat aikoo selvittää poikkeuksellisen tilanteen synnyttämiä taloudellisia vaikutuksia lähiviikkoina.

– Hyvin moni tapahtuma on kanssamme samassa tilanteessa, kun lipunmyyntitulot jäävät saamatta. Nyt lähdemme tekemään tilannekatsauksen yhdessä kumppaneidemme kanssa, Turunen kertoi.

Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancupia 30 vuoden ajan.

─ Matkan varrella on ollut haasteita ennenkin. Nyt olemme uudenlaisen tilanteen edessä, mutta lähdemme tästäkin suorin selin ja leuka pystyssä kohti tulevaa, Turunen linjasi.

STT

