Korona ajaa kouluja etäopetukseen, mutta kaikilla ei ole siihen edes välineitä

Monet koulut olivat jo maanantaina siirtyneet etäopetukseen koronan vuoksi ja joissain kouluissa oppilaita ja opettajia oli paljon poissa omalla päätöksellä. Ollaanko valtakunnallisissa päätöksissä myöhässä johtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta?

Etäopetuksen järjestäminen on paikallinen päätös. Kuntien ja koulujen tilanteet vaihtelevat ja samoin arviot siitä, onko etäopetus tarkoituksenmukainen ja voidaanko sitä käyttää oppivelvollisuusikäisten opetuksessa.

Tartuntatautilaki mahdollistaisi koulujen sulkemisen, mutta laajamittaiseen tartuntatautilain käyttöön ei ole turvauduttu.

Mikä on etäopetuksen minimitaso?

Oppilaalle voidaan myöntää lupa poissaoloon eli opetus keskeytetään. Etäopetus on parempi vaihtoehto kuin opetuksen keskeyttäminen kokonaan. Edellytykset ja mahdollisuudet etäopetukseen ovat vaihtelevat, sillä joissain paikoissa tekniikka on pidemmälle kehittynyttä eikä oppilailla välttämättä ole omia välineitä. Koulut voivat luovuttaa välineitä kotiin, mutta niissäkin mahdollisuuksissa on eroja.

Eriarvoistaako tämä oppilaita? Entä ne, joilla ei ole tietokonetta ja sellaisia vanhempia, jotka tukevat opiskelua?

Meillä on 2 300 peruskoulua maassa, ja ne eivät ole ihan samalla tavalla varusteltuja tekniikan osalta. Siinä mielessä kyllä (ollaan eriarvoisia). Toisaalta oikeus tukiopetukseen on kirjattu lainsäädäntöön. Se, mitä opinnoissa on jääty jälkeen, pitää tukiopetuksella kiriä umpeen, kun tämä on ohi.

Joistain kouluista on jaettu kouluruokapaketteja. Pitääkö kaikkien koulujen järjestää kouluruokailu myös poikkeustilanteessa?

Oppilaalla on oikeus kouluateriaan joka päivä. On kouluja, joissa on mahdollisuus mennä kouluun ruokailemaan, mutta joissakin on jaettu ateriapaketteja. Siinäkin opetuksen järjestäjät tekevät ne ratkaisut.

Voidaanko koulujen lukuvuotta venyttää, jos opetus häiriintyy pahasti?

Meillä on nykylaissa mahdollisuus pidentää koulun lukuvuotta enintään kuudella työpäivällä, jos opetuksen tavoitteita ei voida muuten saavuttaa. Lisäpäivät voivat sijoittua myös esimerkiksi lauantaipäiville, eli niiden ei välttämättä tarvitse sijoittua kesäkuun alkuun.

Millaista etäopetuksen pitäisi vähintään olla, kehittämispäällikkö Jaakko Salo Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:stä?

Tässä on kyse poikkeustilanteesta. Säädökset koskevat perusopetusta tavanomaisessa tilanteessa. Tavanomaisissa tilanteissa poikkeukset ovat olemassa vain yksittäisille oppilaille esimerkiksi terveydellisistä syistä, ja silloin opetus mietitään yksilöllisesti. Jos tulee valtakunnallisia muutoksia, on todella tärkeää, että tulee valtakunnalliset ohjeet siihen tilanteeseen.

Minkä aineiden opetus on erityisen helposti häiriytyvää?

Joissain oppiaineissa työskentely on helpompaa toteuttaa poikkeusjärjestelyin. On enemmän toiminnallisia aineita, kuten liikunta, käsityö ja kotitalous, jotka ovat erittäin tärkeitä, ja niiden toimintaa on vaikea tehdä tilapäisjärjestelyin. Ilman muuta kaikissa muissakin oppiaineissa opiskelun ei missään nimessä pitäisi olla sitä, että tekstiä vain luetaan ja vastataan tehtäviin. Tilapäisjärjestelyissä on helposti tällaista. Monista asioista joudutaan tinkimään poikkeusjärjestelyissä.

Onko olemassa järjestelyjä, joissa opettajat voivat jakaa parhaita etäopetuskäytäntöjään?

On näitä systeemejä. Tässä on kuitenkin tärkeää se, että jos tulee kansallisia päätöksiä poikkeusjärjestelyistä, tarvitaan kansallisia ohjeita. Silloin kunnan vastuulla on antaa myös yleiset ohjeet, joiden mukaan toimitaan. Muilla koulutusasteilla ja aikuisopiskelijoilla on ollut vuosikausia etäopiskelua, niissä opettajia on koulutettu ja on luotu erilaisia järjestelmiä. Perusopetuksessa tällaista ei lähtökohtaisesti ole.

