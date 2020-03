Korona alkaa vaikuttaa arkeen

Pelko koronaviruksen leviämisestä vaikuttaa yrityksissä ja muilla työpaikoilla, vaikka tartuntaepäilyjä ei olekaan. Monet rajoittavat työmatkoja ulkomaille ja etenkin riskialueille.

Epidemia on saanut yritykset antamaan työntekijöille myös vapaa-ajalle ulottuvia ohjeita. Esimerkiksi Stora Enso kehottaa työntekijöitä välttämään suuria kokoontumisia työajan ulkopuolella. Ylen tietojen mukaan moni muukin yritys toivoo tarkkaavaisuutta vapaa-ajan matkoilla.

Euroopan parlamentti laittoi tällä viikolla ovet kiinni ulkopuolisilta ainakin kolmeksi viikoksi. Täysistunnot ja valiokuntien kokoukset jatkuvat normaalisti.

Suomen eduskunnassa eletään niin kuin ennenkin. Vierailuja ei ainakaan vielä rajoiteta.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus nosti maanantaina koronaviruksen leviämisen riskiluokituksen kohtalaisesta korkeaan.

Tähän mennessä koronatapauksia on todettu koko maailmassa yhteensä lähes 100 000, joista Manner-Kiinan ulkopuolella yli 10 000. Euroopan vajaasta 3 000 tapauksesta suurin osa on Italiassa.

Koko maailmassa koronavirukseen on kuollut yli 3 000 ihmistä. Suurin osa heistä on kiinalaisia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on havaittu seitsemän laboratoriovarmistettua koronatartuntaa. Ne ovat kaikki lieviä.

Jos koronavirus saadaan pidettyä kurissa, epidemian torjunnan vaikutukset ovat suurempia kuin varsinaisten sairastumisten. Rahallisia menetyksiä lasketaan niin kuin kaikissa poikkeustilanteissa, ja esimerkiksi Euroopan Keskuspankki ilmoitti olevansa valmis kohdennettuihin toimiin koronaviruksen talousvaikutusten takia.

Suomessa toimeenpantujen karanteenien ja matkustusrajoitusten tavoite on estää epidemian leviäminen. Siihen on hyvät mahdollisuudet maassa, jossa terveydenhuolto toimii ja jossa luotetaan viranomaisiin.