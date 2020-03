Korona jatkaa leviämistään

Maanantaina Suomessa oli havaittu yli 30 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on eri puolilla maata. Suurin osa tartunnoista liittyy edelleen suoraan ihmisten matkailuun. Jatkotartuntoja on seitsemän.

Varsinais-Suomen ensimmäinen tapaus havaittiin viikonloppuna Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Koronavirus sai tasavallan presidentti Sauli Niinistönkin muistuttamaan viikonloppuna Facebookissa, että kaikki mahdollinen varovaisuus matkoilta kotiin palattua on paikallaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeet ovat ennallaan. Oleellisinta tartunnan torjunnassa on hyvä käsihygienia. Hengityssuojainten käyttöä suositellaan vain julkisilla paikoilla liikkuville henkilöille, joilla on oireita, ja heille, jotka ovat läheisessä kontaktissa sairastuneiden kanssa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi maanantaina tartunnasta, joka on hyvä esimerkki siitä, miten tapahtumat etenevät. Altistuminen tapahtuu aivan tavallisessa arkielämässä.

Pohjois-Italiassa matkaillut henkilö oli opettamassa kansalaispistossa, kun oireet alkoivat. Opiskelijoiden arvioitiin altistuneen, ja heidät määrättiin kahden viikon kotikaranteeniin. Karanteeniin määrättiin myös tartunnan saaneen puoliso ja pariskunnan kotona työnsä takia vieraillut henkilö.

Euroopassa epidemia-alueeksi määritellään Italian lisäksi Itävallan Tirol ja Saksan Nordrhein-Westfalen. Italiassa tilannetta hoidetaan jo tavoilla, jotka ovat tutumpia rikollisia etsittäessä. Poliisi valvoo liikkumisrajoitusta, ja sen rikkomisesta voi saada vankeutta.

Suomessa viranomaisten keinoiksi riittävät tartunnan varmistaminen, sairastuneiden ja altistuneiden eristäminen ja kansalaisten valistaminen.

Vielä helmikuun lopulla koulujen ja päiväkotien sulkemista koronaviruksen takia pidettiin vain periaatteessa mahdollisena. Nyt muutama koulu Suomessa on jo keskeyttänyt lähiopetuksen. Esimerkiksi tällaisiin tilanteisiin pitää varautua koko maassa.