Korona mylläsi olympiamitalisti Tuuli Petäjä-Sirénin arjen uusiksi – treenaa nyt kotikonstein: ”Ykkösprioriteettinä on terveys”

Huippu-urheilija saa maineteoillaan herkästi ylleen sankarin sädekehän, mutta tiukassa paikassa hänkin on haavoittuvainen. Koronaviruspandemia mylläsi purjehduksen olympiamitalisti Tuuli Petäjä-Sirénin arjen uusiksi.

Lontoon 2012 RS:X- eli purjelautaluokan hopeamitalisti Petäjä-Sirén oli vielä pari viikkoa sitten menossa Mallorcalle harjoitusleirille.

– Osa maajoukkuepurjehtijoista ehti lähteä, mutta he palasivat sieltä poikkeusjärjestelyillä, kun koronatartuntojen määrä alkoi kasvaa. Itse en ehtinyt matkaan, Petäjä-Sirén kertoo.

Tiistaina tuli viime aikojen tapahtumiin peilaten odotettu päätös: heinä-elokuulle ajoitetut Tokion olympiakisat siirrettiin koronan takia ensi vuoteen.

– Vielä tämän viikon alussa pakkailimme konttia, jossa oli meidän venekalustoa. Rekan piti ajaa aamukymmeneltä kohti Vuosaaren satamaa, josta kontti lähtisi kesäksi Japaniin. Puoli kymmeneltä tuli soitto, että jättäkää kontti lastaamatta rekkaan, kisat taitavat siirtyä, Petäjä-Sirén muistelee.

– Päätös kisojen siirrosta tuli hyvissä ajoin, mutta logistisesti ilmoitus meni aika viime tippaan, hän lisää.

Tärkeysjärjestys muuttui

Petäjä-Sirénillä on takanaan kolmet olympialaiset. Hän tietää kokemuksesta, mikä merkitys viiden renkaan kisoilla on urheilijoille.

– Purjehdukselle joka neljäs vuosi pidettävät olympiakisat ovat kaikista kovin juttu. Vielä vuosi sitten ei olisi voinut kuvitellakaan skenaariota, että olympialaiset siirrettäisiin. Urheilijat ovat niin tavoiteorientoitunutta porukkaa.

Poikkeuksellinen maailmantilanne venytti nopeasti ymmärryksen rajoja.

– Isossa skaalassa tämä on urheilussa yllättävä ja erikoinen tilanne, mutta sitä se tietenkin on tällä hetkellä kaikilla elämän osa-alueilla. Maailmanhistoriallisesti näin erikoisessa tilanteessa kisojen siirtäminen oli ainoa oikea ratkaisu.

Purjehtijat leireilevät vuoden mittaan paljon ulkomailla. Matkat saa nyt unohtaa.

– Nyt ollaan niin poikkeuksellisessa tilanteessa, että ykkösprioriteettina on terveys ja kotona pysyminen. Otan matkustusrajoitteet tosissani. Jos kotivesillä harjoittelu sallitaan, teen sitä. Jos se kielletään, vesillä harjoittelu jää tauolle.

Kotona on hyvä olla

Puhelimessa Petäjä-Sirénin puhetta säestävät lasten valppaat huomiot. Perheessä on kaksi pientä tytärtä, jotka kotiutuivat päiväkodista pari viikkoa sitten.

– Kun alkoi näyttää siltä, että tilanne on päällä, otettiin lapset kotihoitoon.

Purjehduskaudesta tulee erinäköinen kuin odotettiin. Muun muassa kevään EM-regatta Ateenassa siirtyy tuonnemmaksi.

– Tulee syyspainotteinen kausi. Tällainen pakon sanelema peruskuntojakso palvelee sitä hyvin.

Petäjä-Sirén pitää kuntoaan yllä kotikutoisin konstein.

– Viime aikoina on ollut hyvät lenkkeilykelit. Omakotitalossamme on jumppahuone, joten sen treenin suhteen ei tarvitse tehdä erikoisjärjestelyjä.

STT