Korona peruutti Salon valtuuston kokouksen, kaupunki siirtyy sähköisiin kokouksiin

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikuttaa myös Salon päätöksentekoon.

Kaupunginvaltuuston huhtikuun kokous on peruttu, ja tällä hetkellä virkamiehet selvittävät, onko toukokuun kokous mahdollista järjestää sähköisenä kokouksena etäyhteyksillä.

Kaupunginhallitus on jo päättänyt siirtyä sähköisiin kokouksiin, ja sen ensimmäinen kokous etäyhteyksillä järjestetään maanantaina.

Hallitus kehotti samalla muita toimielimiä siirtymään sähköisiin kokouksiin. Päätös siirtymisestä pitää tehdä perinteisessä kokouksessa, jossa vähintään puolet toimielimen jäsenistä on paikalla.

– Kaupungin hallintosääntö mahdollistaa sähköiset kokoukset, mutta kaikki toimielimet ovat tehneet vuonna 2017 päätöksen, ettei niitä oteta käyttöön. Siksi nyt toimitaan varman päälle oikein, tehdään perinteinen kokouskutsu ja päätetään vaikka ainoana asiana, että siirrytään sähköisiin kokouksiin, apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä perustelee.

Sähköisten kokousten järjestämiseen ei riitä, että esimerkiksi lautakunnan jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa puhelimitse.

Kuntalain mukaan kokoukseen osallistuvilla on oltava keskenään yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Kotoaan kokoukseen osallistuvan luottamushenkilön on varmistettava myös, että kokousrauha on taattu. Keskustelujen käymiseksi tarvitaan esimerkiksi kuulokesetti.

– Suljetussa kokouksessa luottamuksellinen keskustelu pitää varmistaa, ja tietoturvasta on myös pidettävä huolta, Niemelä sanoo.

Kaikkien toimielimien kokouksiin sähköisyys ei välttämättä sovi.

– Esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöhuoltojaosto voisi olla sellainen, joka ei voi tehdä kaikkia päätöksiään sähköisessä kokouksessa, muistuttaa Salon henkilöstöjohtaja Christina Söderlund, joka maaliskuun ajan hoitaa oman virkansa ohella myös hallintojohtajan tehtäviä.

Poikkeustilan takia Salossa pidetään vain välttämättömät kokoukset. Jos käsiteltäviä asioita ei ole, kokous voidaan perua.

Kuntien päätöksentekoon liittyy kuitenkin monia lakiin kirjattuja päivämääriä, joihin mennessä asiat on päätettävä.

Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo (kok.) sanoo pyytäneensä virkamiehiltä listausta asioista, jotka on kuntalain mukaan päätettävä valtuustossa tiettyyn päivämäärään mennessä ja jotka ovat Salon kannalta kriittisiä. Listan pohjalta voidaan miettiä tulevia kokouksia.

Nummentalon mukaan on mahdollista, että Salon valtuusto kokoontuu toukokuussa sähköisessä kokouksessa. Kesäkuussa koronatilanne voi olla jo siinä pisteessä, että valtuusto voi kokoontua normaalisti.

– Voi kysyä, kannattaa kovin paljon muutoksia tehdä yhtä kokousta varten. Toisaalta ei toiminta saa halvaantua tähän, koska tekniikka on olemassa. Meillä on esimerkiksi maanantaina Varsinais-Suomen maakuntahallitus, ja siellä on tilinpäätös, joka pitää viedä eteenpäin maaliskuun aikana. Se kokous ollaan järjestämässä sähköisenä, hän vertaa.

Koronaviruksen takia Sanna Marinin (sd.) hallitus on linjannut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön.

Rajoitus ei kuitenkaan koske kunnan toimielimiä. Myöskään hallituksen yli 70-vuotiaille antama toimintaohje pysyä erillään muista ihmisistä ei koske kuntien luottamushenkilöitä.

Muiden kuin valtuuston kokousten järjestäminen sähköisinä on lähinnä tekninen kysymys. Valtuuston tekee erityiseksi se, että kokoukset ovat julkisia.

Käytännössä kunta ei voi rajoittaa valtuuston kokouksen julkisuutta muutoin kuin rajaamalla yleisön määräksi enintään kymmenen henkilöä.

Kuntaliiton mukaan riittävä julkisuus toteutuu, jos kunta varaa yleisölle mahdollisuuden seurata kokousta esimerkiksi verkon välityksellä kotoaa. Silloin yleisön pääsy lehtereille voidaan kieltää kokonaan.

Salossa valtuuston kokoukset on videoitu jo pitkään ja lähetetty netin kautta.