Korona pidättelee työntekijöitä Ukrainassa – ”Nyt näyttää todella pahalta”, halikkolaisviljelijä sanoo.

Vetinen talvi ei enää ole halikkolaisen viljelijän Esa Rannikon ainut murhe. Rannikon Puutarhan uutena uhkana on työvoimapula, jos koronavirus estää ukrainalaisia kausityöntekijöitä tulemasta töihin.

– Ukrainan rajat menivät kiinni sunnuntaina kello 15.00. Se tiedetään, että ne ovat kiinni ainakin kaksi viikkoa. Jatkoa ei tiedetä, Rannikko sanoo.

Ensimmäiset neljä ukrainalaista aloitti työnsä Rannikolla kahden viikon karanteenilla. Huhtikuun alussa pitäisi tulla kymmenen työntekijää lisää. Hekin päätyisivät tilalla ensin karanteeniin. Toukokuussa ukrainalaisia pitäisi olla töissä jo monta kymmentä.

– Nyt näyttää todella pahalta. Paine on kova. Näillä pinta-aloilla emme saa kymmenellä ihmisellä paljon aikaiseksi, Rannikko toteaa.

Rannikon Puutarha joutuu rakentamaan tuotantokautta nyt tavallaan tyhjän päälle.

Perjantaina tuli kuorma pensasmustikan taimia, jotka pitäisi istuttaa. Maanantaina kolme rekkaa toi lannoitteita, mansikkamuovia ja talvilaatikoita.

– Nyt mitataan henkistä kanttia. Joudumme ottamaan riskejä ja miettimään, mihin lyödään panokset. Jos hyvin kävisi, koronatilanne normalisoituisi kesäkuulle mennessä, mutta kuka sen tietää, että niin käy? Kuka tietää, jos silloin ollaankin vielä pahemmassa tilanteessa?

Rannikon Puutarha viljelee liki kolmeakymmentä eri erikoiskasvia. Satoa pitäisi saada 180 hehtaarilta: mansikoita, tarhaherneitä, salkopapua, avomaankurkkua, kurpitsoita, vesimeloneita, tyrniä, pensasmustikoita, vadelmia…

Tila on suunnitellut palkkaavansa tänä vuonna yli sata suomalaista ja viitisensataa ukrainalaista kausityöntekijää. Esa Rannikkoa huolettaa paitsi työntekijöiden saatavuus myös se, miten tuotanto mahdollisesti saadaan kaupaksi.

– Tuntuu siltä, ettei mikään ole nyt omissa käsissä. On mietittävä, mitä järjestelyjä tehdään ja mikä on järkevää. Vahinkoa tulee joka tapauksessa, mutta laskutoimitus on nyt se, millä se saataisiin minimoitua.

Istuttavaksi suunnitellut taimet on tilattu. Rannikko huomauttaa, että ensin tarvittaisiin työvoimaa ja sitten vielä asiakkaita, joiden liikkumista ei ole rajoitettu.

Rannikon Puutarha on päättänyt sijoittaa kaikki tulijat portaittain karanteeniin niin, etteivät he ole kosketuksissa muiden työntekijöiden kanssa. Sitä varten on tehty suunnitelma useista karanteeniosastoista majoitustiloissa.

– Jos porukka on puhdasta, niin sitten pääsee töihin. Terveys edellä mennään, mutta entä jos Ukrainasta ei saada työntekijöitä edes karanteeniin saakka? Rannikko murehtii.

Rannikko arvelee, että jo pelkkä tieto karanteenista voi karkottaa osan kausityöntekijöistä.

– Meillä on käynyt töissä paljon pienten lasten vanhempia. Se on ymmärrettävää, että heille voi olla nyt kova paikka lähteä kotoa.

Halikkolaisen Meisalan Marjan ensimmäisten ukrainalaisten kausityöntekijöiden työlupa alkaa huhtikuun alussa.

– Se on turhan lähellä. Sitten on paha paikka, jos tilanne ei kuukauden päästä ole muuttunut. Jos tämä tällaisena jatkuu, suomalaiset saavat itse tulla poimimaan marjansa, viljelijä Janne Saario toteaa.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto on alan yrittäjien valtakunnallinen toimialajärjestö. Toiminnanjohtaja Miika Ilomäen mukaan suomalaistiloilla tarvitaan maalis-huhtikuussa jo satoja kausityöntekijöitä.

– Tilanne on vakava. Aika näyttää, mitä tuleman pitää.

Suomalaisilla marja- ja hedelmätiloilla käy satokauden aikana töissä yhteensä noin 15 000 ulkomaalaista kausityöntekijää. Heidän määränsä alkoi kasvaa 1990-luvulla, kun suomalaisia työntekijöitä ei enää ollut saatavilla riittävästi.