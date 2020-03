Korona vaikuttaa myös suomalaiseen kulttuurielämään: Jussi-gaalan ajankohtaa siirretään, teatterinäytöksiä ja konsertteja perutaan

Kotimaista elokuvaa juhlistavan Jussi-gaalan ajankohtaa siirretään koronavirustilanteen takia, kertoo elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura.

– Filmiauran hallitus teki päätöksen tänään yksimielisesti ja kumppaneiden kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä, tiedotteessa kerrotaan.

Gaala piti alun perin järjestää 20. maaliskuuta. Uutta gaalapäivää ryhdytään Filmiauran mukaan pohtimaan MTV:n ja muiden kumppanien kanssa.

Filmiaura pahoittelee, että viime vuoden elokuvista Jussi-ehdokkuuden saaneet joutuvat jännittämään vielä kuukausia.

Radion sinfoniaorkesterin konsertteihin Musiikkitalon Konserttisalissa ei oteta yleisöä 13. maaliskuuta – 27. toukokuuta, Yle tiedottaa. Kyseisiin konsertteihin ostetut kertaliput lunastetaan takaisin.

Orkesteri kuitenkin jatkaa työskentelyä normaalisti ja esittää kevään konsertit Ylen kanavilla suorana Yle Radio 1:ssä sekä Yle Areenassa.

Helsingin kaupunginorkesterin kevätkauden konsertit Musiikkitalossa perutaan toukokuun loppuun asti. Myös tämäniltainen konsertti on peruttu.

Suomen Kansallisoopperan ja -baletin esitykset perutaan lähipäiviltä

Suomen Kansallisoopperan ja -baletin viestintäjohtaja Liisa Riekki kertoo STT:lle, että oopperan ja baletin kaikki esitykset on peruttu kolmen päivän ajaksi eli tästä päivästä lauantaihin saakka. Sen jälkeisten esitysten osalta päätökset tehdään myöhemmin.

– Lähipäivinä on lähes loppuunmyytyjä esityksiä, ja saliin tulisi lähes tuhat paikkaa täyteen. Emme pysty rajaamaan esityksiä uusia suosituksia vastaavalla tavalla, joten perumme ne kokonaan, Riekki sanoo.

Tampereen Työväen Teatteri kertoi, että se lopettaa esitystoiminnan keväältä.

– Vaikka valtioneuvoston suositus koski yli 500 hengen tilaisuuksia, koemme, että meillä on teatterina vastuu sekä kävijöidemme että henkilökuntamme terveydestä, sanotaan teatterin tiedotteessa.

Tampereen Työväen Teatteri ottaa yhteyttä jokaiseen tälle keväälle lipun ostaneeseen. Teatteri toivoo, että mahdollisimman moni lipun ostaneista ottaisi vastaan teatterin tarjoaman lahjakortin, mutta lipun ostaneilla on myös mahdollisuus saada lippurahat takaisin.

Keikkoja peruttiin ja siirrettiin

Hallituksen suosituksen jälkeen myös useita keikkoja peruttiin tai siirrettiin. Helsinkiläinen musiikkiyhtiö Fullsteam Agency tiedotti, että rap-duo JVG:n huhtikuun areenakiertue perutaan.

– Ikävä kyllä näin massiivisen areenakiertueen siirtäminen uuteen ajankohtaan tällaisella aikataululla ei ole mahdollista, joten ostetut liput voi palauttaa seuraaviin lipunmyyntipisteisiin, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

J. Karjalaisen vappupäiväksi suunniteltu Hartwall Areenan konsertti puolestaan siirretään syyskuun alkuun. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan uuteen päivämäärään tai halutessaan liput voi palauttaa Ticketmasterille 12. huhtikuuta mennessä.

