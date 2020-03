Koronaepidemia varjostaa rankasti kotimaan urheilukesää – päätös Jyväskylän MM-rallin ajamisesta tehdään kesäkuussa, Suomen MotoGP-kilpailun läpiviemiseen uskotaan edelleen

Koronaviruspandemia lykkäsi odotetusti kesän suurtapahtumista kesäolympialaiset ja jalkapallon EM-kisat tulevaisuuteen, mutta myös Suomessa urheilun tapahtumajärjestäjät joutuvat olemaan tällä hetkellä varpaillaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi keskiviikkona, että Suomessa epidemiatilanne kestäisi vähintään neljä kuukautta – heinäkuuhun asti. Tilanne asettaa suuren varjon kotimaisen urheilukesän päälle.

Iitissä on tarkoitus tehdä suomalaista moottoriurheiluhistoriaa heinäkuun toisena viikonloppuna, kun KymiRingin radalla on määrä kaasutella Suomen ensimmäinen ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kilpailu.

KymiRingin kilpailun järjestäjät seuraavat tiukasti tilannetta MotoGP:ssä, jossa alkukauden kisoja on siirretty loppuvuodelle. MotoGP-sarjan promoottori Dorna Sports kertoi torstaina, että myös toukokuun ensimmäinen kilpailu Jerezissä on siirretty.

MotoGP Finlandin projektijohtaja Markku Vihtilä kertoo, että kommunikointi Dornan kanssa on tiivistä.

– Kisajärjestelyt etenevät koko ajan, mutta seuraamme totta kai tilannetta maailmanlaajuisesti.

Vihtilä ei halua spekuloida mahdollisella kisojen siirrolla ja sen ajankohdalla, vaan uskoo vankasti, että kaksipyöräisillä kisataan tänä vuonna Suomessa.

– Uskotaan edelleen, että kesällä ajetaan KymiRingillä. Sen mukaan meidän on pakko edetä, ja teemme kovasti töitä sen eteen, että Suomeen saadaan onnistunut osakilpailu ja hieno yleisötapahtuma, Vihtilä painottaa.

MM-rallin siirtäminen on hankalaa

Rallin MM-sarjan kilpailukalenteri ei näytä tällä hetkellä hääviltä. Alkuperäisessä kisakalenterissa keväälle suunniteltuja Argentiinan, Portugalin ja Sardinian MM-ralleja ei päästä kisaamaan alkuperäisellä aikataululla, eikä kilpailuille ole sovittu uusia ajankohtia.

Nykyisen kalenterin seuraavaksi kilpailuksi on merkitty Kenian MM-ralli heinäkuun puoleen väliin, ja tämän jälkeen olisi tarkoitus pöllyttää soraa Jyväskylässä Suomen MM-rallin merkeissä 6.-9. elokuuta.

– Yritämme pitää itsemme kartalla mahdollisimman tarkkaan tilanteesta. Kesäkuussa tehdään lopullisia päätöksiä, mitä tapahtumalle tapahtuu, Jyväskylän MM-rallin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen sanoo.

Kilpailun siirtäminen myöhemmälle ajankohdalle on hankala vaihtoehto esimerkiksi teiden sulkulupa-anomusten tekemisen takia.

– Se, että se prosessi aloitettaisiin alusta myöhemmässä vaiheessa, on yksi osa siirtämisen vaikeutta. Meillä on myös paljon erilaista alihankintaa, puhumattakaan siitä, miten iso osa meillä on talkoolaisia. Kisan siirtäminen myöhemmälle aiheuttaisi varmasti talkoopuolella tosi paljon ongelmia, Tarkiainen arvioi.

Tarkiaisen mukaan MM-rallikauden jatkoa ratkaistaan huhtikuun alkupäivinä. Silloin selviää, mihin tällä hetkellä Meksikossa oleva Euroopan ulkopuolisten kilpailujen konttirahti lähtee.

– Lähetetäänkö ne Keniaan, Uuteen-Seelantiin, Japaniin vai minne? Se on seuraava päätöksenteon paikka.

Jukolan kohtalo ratkennee huhtikuussa

Suunnistuksen suurtapahtuma Jukolan viesti pitäisi kisata kesäkuun puolessa välissä Rovaniemen yöttömässä yössä. Kilpailun järjestäminen määräaikana on kilpailun pääsihteerin Sami Leinosen mukaan kuitenkin hyvin epätodennäköistä.

– Uutisointia kun seuraa, niin ei tuo kesäkuukaan parhaalta mahdolliselta näytä. Ihmeitä melkeinpä pitää tapahtua, että kesäkuussa Napapiiri-Jukola kisataan, Leinonen myöntää.

Jukolan viestin johtoryhmä tekee päätöksiä kisan järjestämisestä viimeistään huhtikuun 19. päivänä. Vaihtoehtoina on Leinosen mukaan kisan siirtäminen toiseen ajankohtaan tulevana kesänä tai sen siirtäminen vuodella eteenpäin.

Rovaniemen Jukolan viestiin on ilmoittautunut reilut 17 000 suunnistajaa yli 20 maasta.

STT

