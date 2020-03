Koronakriisi puhdisti huimasti kaupunkien ilmaa, kertoo Ilmatieteen laitos

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet Suomen kaupunkien ilmanlaatua. Ilmatieteen laitoksen mukaan typpidioksidipitoisuudet (NO2) ovat laskeneet noin 40 prosenttia sen jälkeen kun koronaviruksen aiheuttamat määräykset astuivat voimaan vajaat kaksi viikkoa sitten.

Typpidioksidia on runsaasti autojen pakokaasuissa, joten liikenteen voimakas väheneminen näkyy nopeasti kaupunkien ilmanlaadun paranemisena.

– HSY:n ilmanlaatuasemilla typpidioksidin pitoisuudet ovat laskeneet noin 30-50 prosenttia vilkasliikenteisillä kaduilla ja katukuiluissa. Päästöjen lisäksi myös sääolot vaikuttavat ilmanlaatuun, joten ilmanlaatuvaikutusten arviot tarkentuvat kun vähäpäästöinen tilanne jatkuu, kertoi ilmansuojeluasiantuntija Jarkko Niemi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:stä tiedotteessa.

Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta voi edelleen laskea typpidioksidipitoisuuksia Helsingin alueella.

Katupöly vaivaa

Vaikka typpidioksidipitoisuudet ovat laskeneet, on jokakeväinen katupöly taas riesana. Viime viikolla kovat tuulet nostattivat talven aikana kertynyttä katupölyä ilmaan, mikä heikensi ilmanlaatua. Katujen puhdistus on aloitettu tänä vuonna aikaisin, ja se on jo käynnissä suuressa osassa maata.

Katupöly on pääasiassa autojen renkaiden jauhamaa asfalttia ja hiekoitushiekkaa. Erityisesti nastarenkaat rouhivat ilmaan hiukkasia. Helsingin kaupungin tilaamassa laskennassa Pohjois-Helsingissä havaittiin, että suuressa osassa autoja oli vielä viime viikolla nastarenkaat alla.

– Kaupunkialueella lyhytaikainenkin altistuminen liikenteen typpidioksidille ja katupölylle ärsyttää hengityselimistöä pahentaen muun muassa yskimistä ja astmaoireita. Nyt menossa oleva erityistilanne on laskenut pitoisuuksia ja todennäköisesti helpottaa kaupunkilaisten hengitystieoireita, kertoo johtaja Marko Tainio Kestävän kaupungistumisen strategisesta ohjelmasta SYKEstä.

STT

Kuvat: