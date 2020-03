Koronakriisi vei demokraattien presidenttikisan medianäkyvyyden – Trump taas on julkisuudessa tuntikaupalla joka päivä

Vielä kolme viikkoa sitten kaikki oli toisin demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleville ex-varapresidentti Joe Bidenille ja hänen kilpailijalleen, senaattori Bernie Sandersille. Kaksikko huhki hiki hatussa vaalityössä, puhui tuhansille potentiaalisille kannattajille ja sukkuloi päivittäin osavaltioiden välillä.

Sen jälkeen koronavirusepidemia muutti kaiken: maaliskuun 10. päivän yleisötilaisuudet Ohiossa peruttiin virusvaaran vuoksi, minkä jälkeen ehdokkaat lähes katosivat julkisuudesta.

Sanders, jonka kampanja on muutenkin vedonnut paremmin nuoriin äänestäjiin, aloitti verrattain nopeasti ”virtuaalikampanjoinnin”, mutta Bidenista ei kuultu mitään, minkä vuoksi sosiaalisessa mediassa alkoi nopeasti kiertää huhuja hänen terveydestään. Ex-varapresidentin arveltiin jopa saaneen koronaviruksen ja sairastuneen pahasti.

Bidenin viestintävastaavan Kate Bedingfieldin mukaan ex-varapresidentti ei suinkaan ollut sairas, vaan hyvin kiireinen, koska hänen kellariinsa rakennettiin televisiostudiota.

– Hänellä ei ole koronaa, vaan kamera. Olkaapa valmiina, Bedingfield kirjoitti Twitterissä.

Virginian yliopiston professorin Larry Sabaton mukaan Biden ja Sanders voivat ahkeroida verkossa niin paljon kuin haluavat, mutta kansallista näkyvyyttä sillä ei tule.

– Heillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä läpi. Tällä hetkellä meillä on vain yksi uutinen, jolla on väliä: pandemia, Sabato kiteytti.

Trump näkyy joka päivä

Samaan aikaan kun Sanders ja Biden virtuaalikampanjoivat, presidentti Donald Trump esiintyy joka päivä televisiossa. Koronakriisiin keskittyvät tiedotustilaisuudet venyvät usein liki kahden tunnin mittaisiksi, ja usein presidentti on itse yksin äänessä jopa puolet ajasta.

Vaikka Trumpia on arvosteltu kovin sanoin koronakriisin surkeasta hoitamisesta, jatkuva paistattelu kirkkaissa valoissa on kuitenkin saanut hänen suosiolukunsa nousemaan.

Bidenin ja Sandersin välistä asetelmaa kampanjan siirtyminen verkkoon ei juuri ole muuttanut. Biden nimitettäneen demokraattien ehdokkaaksi kesän puoluekokouksessa, jota kuitenkin voidaan joutua viruksen vuoksi siirtämään.

– Mikään ei kuitenkaan ole täysin varmaa. Talouden ja pandemian kehitys ratkaisevat paljon, ja kummatkin ovat nyt aika hauraassa tilassa, Sabato pohtii.

