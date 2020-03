Koronataistelu kovenee

Taistelu koronaa vastaan kiristyy maailmalla. Yhä useammat maat ovat ilmoittaneet entistä kovemmista keinoista, joilla pyritään hidastamaan viruksen etenemistä.

Euroopassa yhtenä kärkimaana koronan torjunnassa on ollut Saksa. Nyt siellä ollaan ottamassa vielä tehokkaampia aseita käyttöön.

Saksa on ainakin tähän saakka selvinnyt Italiaa ja Espanjaa vähemmillä vaurioilla koronakriisissä. Saksassa koronaa vastaan lähdettiin heti kovilla vastatoimilla, ja kansalaisia testattiin enemmän kuin muissa Euroopan maissa.

Ahkeralla testauksella Saksassa päästiin kiinni tartuntaketjuihin, ja altistuneita ihmisiä saatiin nopeasti karanteeniin.

Koronaluvut ovat silti kovia myös Saksassa. Sunnuntain jälkeen maassa on vahvistettu yli 52 000 tartuntaa, ja virukseen on kuollut lähes 400 ihmistä.

Nyt Saksa aikoo tehostaa toimia. Mallia otetaan Etelä-Koreasta, jossa ei tyydytty vain hidastamaan vaan jopa torjumaan tehokkaasti koronaviruksen leviäminen.

Yhtenä avainkeinona ovat laajat testaukset. Saksassa on tähän saakka tehty 300 000–500 000 testiä viikossa, mikä jo nyt on enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Mediatietojen mukaan uutena tavoitteena on testata jopa 200 000 ihmistä päivässä.

Mediatietojen mukaan Saksassa harkitaan myös matkapuhelindatan hyödyntämistä, jonka avulla voitaisiin selvittää tautiin sairastuneiden aiempaa liikkumista. Näin tehtiin myös Etelä-Koreassa.

Puhelintietojen käyttö henkilöiden liikkumisen selvittämiseksi auttaa tartuntaketjujen jäljittämistä, mutta loukkaa ihmisten yksityisyydensuojaa. Jos keino otetaan Saksassa käyttöön, se herättää varmasti myös vastustusta.

Saksan esimerkkiä seurataan tarkkaan muissa Euroopan maissa. Jos laajalla testauksella pystytään tehokkaasti hillitsemään taudin etenemistä, kasvavat testipaineet myös muualla.

Suomea arvosteltiin epidemian alkuvaiheissa liian vähäisestä testaamisesta. Myöhemmin testejä on pystytty lisäämään.

Saksan tasosta ollaan vielä kaukana. Vaatimukset testien lisäämisestä Suomessa todennäköisesti kasvavat samaa tahtia kuin epidemian leviää.