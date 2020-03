Koronavirukseen kuollut Euroopassa jo enemmän ihmisiä kuin Aasiassa

Koronavirukseen on kuollut Euroopassa yhteensä enemmän ihmisiä kuin Aasiassa, kertoo uutistoimisto AFP. Euroopassa on nyt ainakin 3 421 kuolonuhria, Aasiassa 3 384.

Euroopan maista Italiassa koronaviruskuolemia on eniten: 2 503.

Uutistoimisto AFP on tehnyt kuolonuhrien lukumääristä laskelman, joka nojaa virallisiin tietoihin.

Espanjan terveysministeriön mukaan maassa on kirjattu viimeksi kuluneen vuorokauden aikana yli 2 500 uutta koronatapausta. Tämän nostaa virustartunnan varmuudella saaneiden määrän jo yli 13 700:n. Koronan vaatimien kuolonuhrien määrä alkaa lähestyä Espanjassa jo 600:aa.

Iranissa puolestaan on kirjattu ennätysmäärä eli 147 kuollutta vuorokaudessa. Kaikkiaan tautiin on kuollut maassa jo yhteensä 1 135 ihmistä.

