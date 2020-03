Koronatapausten määrä kasvaa hitaasti Varsinais-Suomessa, uusia todettuja tartuntoja on 13 – koko maassa jo yli 1 000 varmistettua tartuntaa

Koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa kasvaa hitaasti. Koko maakunnan alueella 62 ihmisellä on 26.3. mennessä todettu koronatartunta. Uusia todettuja tartuntoja on laskettuna 13, joista eilen todettuja on kuusi.

Neljä potilasta on sairaalahoidossa, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri perjantai-iltapäivällä.

Koronavirustartuntojen lukuun sisältyvät tästä lähtien myös muualla kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, kuten yksityisillä terveysasemilla, todetut tartunnat.

Sairaanhoitopiiri saa sen ulkopuolella otettujen testien tuloksista tiedot muutaman päivän viiveellä.

THL kertoo, että Suomessa on todettu perjantaiaamuun mennessä yhteensä 1 025 laboratoriovarmistettua COVID-19-tautitapausta.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 108, heistä 32 on tehohoidossa.

Suomessa on todettu 7 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, näistä kuusi HYKS erityisvastuualueella ja yksi TAYS erityisvastuualueella.

Tautitapauksista 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia, kertoo THL. Luvut perustuvat laboratorioiden tartuntatautirekisteriin ilmoittamiin lukuihin.

THL:n on perjantaina avannut karttapalvelun, josta voi tarkastella koronatilannetta. Kartan tilanne ei ole kuitenkaan täysin ajantasainen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johto päätti perjantaina kieltää sen työntekijöiden asiakas- ja potilastyöskentelyn Uudellamaalla ja ulkomailla. Vain erityiset poikkeustilanteet sallitaan. Linjaus koskee myös laivoilla tehtävää työtä. Tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä sekä suojata potilaita ja henkilökuntaa tartunnalta.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että on tärkeää, että kaikki Tyksin sairaaloihin saapuvat potilaat, joilla on hengitystieoireita sekä henkilöt, jotka on määrätty karanteeniin tai eristykseen koronaviruksen vuoksi, ottavat aina ensin yhteyttä puhelimitse.

Vain jos potilaalle on varattu aika sairaalaan, hän voi saapua soittamatta vain siinä tapauksessa, että hän on täysin oireeton eikä karanteenissa tai eristyksissä.

Vakavaksi epäilty oire (kuten rintakipu tai halvausoireet) on aina syy hakeutua sairaalahoitoon normaalisti koronavirusepidemiasta huolimatta. Myös vakavasti sairaiden henkilöiden tulee huomioida hengitystieoireista yllä annettu ohje.