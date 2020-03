Koronauutinen säikäytti korisväen – lähipäivinä selviää, miten Korisliiga jatkuu

Salohallissa nähtiin keskiviikkona ensimmäiset merkit koronaviruksen vaikutuksesta paikalliseen urheiluun.

Salon Seudun Sanomat oli jakanut kestotilaajilleen yli 1 100 pääsylippua illan Vilpas–KTP-otteluun, mutta ottelun yleisömäärä jäi vain 1 487:een. Määrä on noin 500–600 katsojaa vähemmän kuin Salkkarin etuottelussa yleensä.

On vaikea kuvitella mitään muuta syytä yleisökatoon kuin eilen keskipäivällä tullut uutinen Salon ensimmäisestä koronavirustartunnasta.

Eilen epidemiasta pandemiaksi muuttunut koronavirus on levinnyt Euroopassa kovaa vauhtia. Suurin osa eri maiden palloilusarjoista on joko keskeytetty tai pelaamista on jatkettu tyhjille katsomoille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvitys yleisötilaisuuksien rajaamisen vaikutuksista koronaviruksen leviämiseen valmistunee lähipäivinä. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee johtopäätöksensä selvityksen pohjalta.

Eilinen KTP-ottelu saattoikin olla pitkään aikaan viimeinen Vilppaan kotiottelu, johon ylipäätään otettiin yleisöä. Vilppaan seuraava kotiottelu on ensi viikon lauantaina BC Nokiaa vastaan.

Koripalloliitto julkaisi päivitetyt ohjeet koronavirusepidemiaan keskiviikkona. Ohjeiden näkyvin asia oli ehdoton kättelykielto ottelutapahtumissa.

Vilppaan toiminnanjohtaja ja Korisliigan johtoryhmän puheenjohtaja Marko Vihiniemi kertoi, että Korisliiga kokousti koronavirukseen liittyen viimeksi eilen. Kättelykiellon lisäksi mitään konkreettisia toimenpiteitä ei ole vielä tehty. Liiga ja liitto odottavat THL:n selvityksen valmistumista.

– Kaikki tiedostavat riskit ja sen, että rajoituksia voi tulla. Voi olla, että pelaamme tyhjille katsomoille, Vihiniemi mietti.

Vilppaan päävalmentaja Ville Tuominen ja KTP:n päävalmentaja Tomi Kaminen kertoivat eilisen ottelun jälkeen, että joukkueille on annettu selkeät ohjeet, miten toimia.

– Maalaisjärjen käyttö on tärkeintä, Kaminen muistutti.

Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto kertoi, että joukkueen sisällä koronaviruksesta on puhuttu ja spekuloitu entistä enemmän.

– Onhan se koko ajan tapetilla. Odotellaan mitä tapahtuu. Enkä tarkoita nyt koripalloa, vaan yleisesti ihmisten terveyttä ja sitä, mitä Suomessa tulee tapahtumaan.

Tuominen sai juuri ennen eilistä ottelua viestin Itävallan liigassa valmentavalta Aleksi Koskiselta, että maan pääsarja laitetaan kolmen viikon tauolle koronaviruksen vuoksi.

– Nyt kun me voitimme (KTP:n), niin voidaan mun puolesta laittaa myös tämä sarja poikki. Se olisi Vilppaan eka mestaruus, Tuominen hymähti.

KTP unohti Mikko Koiviston

Viimeiset kuukaudet valtavasti venynyt vajaamiehinen Vilpas ei venynyt eilisessä KTP-otteluun, koska venymiseen ei ollut tarvetta.

Vilpas vei ottelun ensimmäiset kuusi minuuttia tennislukemin 15–0 ja nosti jalan kaasulta. Kokoonpano-ongelmista myös kärsinyt KTP roikkui löysätempoisessa ottelussa noin 10–15 pisteen päässä toisen puoliajan alkuun asti.

Sen jälkeen KTP:n pelaajat unohtivat, kuka Mikko Koivisto on, ja mitä hän osaa erityisen hyvin tehdä.

Vajaassa viidessä minuutissa Koivisto heitti kahdeksan pistettä, antoi kaksi syöttöä ja riisti kahdesti. Ero kasvoi 21 pisteeseen ja peli oli selvä.

Ennen Teemu Rannikon loukkaantumista Koivisto upotti kolmoset hyvällä 41 prosentin tarkkuudella. Rannikon loukkaantumisen jälkeen Koiviston kolmosprosentti on ollut käsittämätön 61. Koiviston koko kauden prosentti 50,4 on liigan paras.

– Teemun ja Juhon (Nenonen) loukkaannuttua haettiin enemmän optioita muualta. Se on luonnollista, kapteenin tehtävät Rannikolta perinnyt Koivisto vähätteli.

Sarjakärkeen palanneen Vilppaan kokonaissuoritus ei ollut häävi, vaikka sarjanelonen kaatui 21 pisteellä ja kahdeksasta pelaajasta seitsemän heitti vähintään yhdeksän pistettä. Vilpas teki sen, mitä oli pakko, mutta ei enempää.

– Tämä ei ollut meiltä hyvä suoritus. Olimme passivisia ja mukavoiduimme. Vähän velttoa ja vähän laiskaa, Vilppaan päävalmentaja Ville Tuominen tiivisti.

Vaikeiden viikkojen jälkeen tietty mukavoituminen on luonnollista, mutta samalla erittäin vaarallista: lauantaina joukkue matkustaa Karhubasketin vieraaksi.

– Jos me tällä tavalla aiotaan pelata, niin Kauhajoella tulee pataan, Tuominen vakuutti.

Kotiedussa toistaiseksi kiinni olevan KTP:n ongelmat ovat huomattavasti syvemmällä.

– Emme osata pelata kovaa. Emme ymmärrä, mitä intensiteetti ja tilanteisiin heittäytyminen tarkoittaa, KTP:n päävalmentaja Tomi Kaminen vaikeroi.

– Vilpas, Seagulls ja Karhu ovat intensiteetiltään selkeästi muita edellä, Kaminen myönsi.

Vilpas–KTP 97–76 (19–11, 17–15, 34–23, 27–27)

Vilppaan pisteet/levypallot: Tobin Carberry 17/3/6 syöttöä, Tim Coleman 16/12/3 torjuntaa, Jeremiah Wood 16/11/7 syöttöä, Mikko Koivisto 15/0, Jamuni McNeace 11/7, Aatu Kivimäki 11/1, Henri Kantonen 9/6, Elias Eerikinharju 2/0.

KTP: Cullen Russo 19/7, Joonas Lehtoranta 18/2, JayVaughn Pinkston 13/8, Kevin Langford 12/8/6 syöttöä, Michael Pounds 9/3, Emil Uotila 5/1, Janne Lehtoranta 0/0, Topias Kuukkanen 0/1, Joonas Timonen 0/2, Markus Rautasalo 0/0.

Levypallot: 42–34

Korisyötöt: 24–10

Menetykset: 11–15

Heittoprosentit:

1p: 43–65

2p: 64–45

3p: 41–45

OHO!

Jeremiah Woodin keskiarvot 7 ottelun jälkeen: 19,1/9,9/4,4 syöttöä. Wau.

Erotuomarit: Johannes Sarekoski, Ari Malkamäki, Karolina Andersson.

Yleisöä: 1 487.

Vilppaan seuraava ottelu: la 14.3. Karhubasket–Vilpas Kauhajoen liikuntahallissa kello 17.