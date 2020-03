Koronavirukseen on kuollut yli 25 000 ihmistä – Italiassa toistaiseksi synkin koronaluku: 969 kuollutta vuorokaudessa

Koronaviruspandemia on virallisten tietojen mukaan aiheuttanut kaikkiaan 25 066 ihmisen kuoleman, kertoo uutistoimisto AFP.

Suurin osa kuolemantapauksista on tällä hetkellä tilastoitu Euroopassa, jossa uhriluku on 17 314 ihmistä.

Koronavirukseen on kuollut ihmisiä maailmanlaajuisesti eniten Italiassa, jossa kuolleita on 8 165.

Italiassa koronavirukseen on kuollut vuorokauden aikana 969 ihmistä. Luku on korkein yhden vuorokauden aikana rekisteröity yksittäisessä maassa sen jälkeen, kun koronaepidemia alkoi.

Tartuntamäärät maassa ovat viranomaislähteiden mukaan kuitenkin olleet pienoisessa laskussa Italiassa, kun koronatartuntoja oli vahvistettu kaikkiaan ainakin 86 000 tapausta.

Seuraavaksi eniten kuolemantapauksia on ollut Espanjassa, jossa kuolleita on 4 858. Kolmantena tilastoissa on Kiina 3 292 kuolleella.

Koronavirustartuntoja on joulukuusta lähtien vahvistettu maailmanlaajuisesti ainakin 547 034 tapausta.

Lukiolaistytön nopea kuolema järkytti Ranskassa

Myös uusien tartuntojen määrä oli Espanjassa kasvanut reilusti, mutta osa siitä johtuu viranomaisten mukaan lisääntyneestä testauksesta. Tartuntamäärissä onkin havaittavissa merkkejä siitä, että tautikäyrä on painumassa yläviistosta kohti vaakatasoa.

– Tässä on selvää vakautumista. Vähä vähältä olemme saavuttamassa huippua, Fernando Simon terveysministeriöstä analysoi.

Ranskaa puolestaan järkytti yhä torstai-illan tieto 16-vuotiaan, tiettävästi perusterveen lukiolaistytön menehtymisestä koronaan. Omaisten mukaan hänen oireensa olivat alkaneet viikko sitten pienenä yskänä, mutta kehittyneet pian hengitysvaikeuksiksi. Tilanne oli sekava, sillä ensimmäiset koronatestit olivat olleet negatiivisia.

Lopulta tytön tila romahti niin nopeasti, etteivät äiti ja sisko enää ehtineet sairaalaan hyvästelemään tätä.

– Hänen ihonsa oli vielä lämmin, järkyttynyt äiti kertoi.

Koronavirus iski Britannian hallitukseen

Koronavirus ei valikoi keitä se tartuttaa. Perjantaina sekä Britannian pääministeri Boris Johnson että terveysministeri Matt Hancock kertoivat saaneensa positiivisen tuloksen koronatestissä. Molempien ministereiden oireet ovat olleet toistaiseksi lieviä, ja he ovat jatkaneet työskentelyä kotikaranteenista käsin.

– Kiitos kaikille, jotka tekevät niin kuin minä, työskentelevät kotona ja estävät viruksen leviämisen kodista toiseen, Johnson viestitti.

Hän oli tavannut kuningatar Elisabetin reilut pari viikkoa sitten. Hovi tiedotti 93-vuotiaan monarkin voivan kuitenkin hyvin. Walesin prinssi Charles kertoi omasta koronatartunnastaan jo aiemmin viikolla.

Koronaan kuolleiden määrä lähestyy Britanniassa 800:aa, mutta tilanne on yhä paljon parempi kuin eteläisessä Euroopassa. Eniten kuolleita on yhä Italiassa, yli 8 000, mutta myös Espanjassa tilanne jatkuu pahana.

Perjantain Espanjassa kerrottiin 769 uudesta kuolemantapauksesta, mikä on enemmän kuin kertaakaan vuorokauden kuluessa koko epidemian aikana. Kuolleiden yhteismäärä alkaa lähennellä maassa jo 5 000:ta.

Ruotsissa tiukennettiin kokoontumisrajoitusta

Ruotsi tiukensi perjantaina useammista muista maista poikkeavaa sallivaa koronalinjaansa, mutta vain julkisten kokoontumisten osalta. Sunnuntaista lähtien maassa sallitaan enintään 50 henkilön kokoontumiset aiemman 500:n sijaan.

Kansanterveysviranomaisten mukaan määräykset eivät suoranaisesti koske esimerkiksi ravintoloita ja kuntosaleja, jotka pysyvät edelleen auki samoin kuin koulut. 50 hengen rajalla halutaan lisäksi mahdollistaa myös esimerkiksi urheiluharjoitukset.

Pääministeri Stefan Löfven vetosi lehdistötilaisuudessa kansalaisiin, etteivät nämä matkustaisi mihinkään pääsiäisloman aikana, ellei ole aivan pakko. Tukholman seudun eristämistä muusta maasta samaan tapaan kuin Suomessa ei viranomaisten mukaan edes harkita.

Kansanterveysviranomaisten mukaan Ruotsissa oli perjantaihin iltapäivään mennessä kuollut 92 ihmistä koronaan. Vahvistettuja tautitapauksia on reilut 3 000 ja tehohoidossa on tai on ollut yli 200 potilasta.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan määrät ovat nousussa, mutta sairaanhoidon kapasiteetti riittää vielä. Hänen mukaansa moni asia puhuu sen puolesta, että tautitilanne kehittyy odotetusti eikä samaan tapaan kuin aiemmin Italiassa ja Espanjassa.

STT

