Koronaviruksen aiheuttama ”hamstraushysteria” tyhjentää kauppojen hyllyjä, S-ryhmä kertoo – Olarin Prismassa eilinen myynti vertautui joulun kovimpaan ostospäivään

Koronavirus on aiheuttanut S-ryhmän kaupoissa myyntipiikin. Kuluttajat ovat hamstranneet säilyviä elintarvikkeita, vessapaperia, talouspaperia ja saippuaa. Myös tuoretuotteet ovat menneet kaupaksi. Useat tuotteet loppuivat torstaina osassa kaupoista ihmisten varautuessa koronavirusepidemiaan.

Olarin Prismassa Espoossa eilinen myyntipäivä vertautui joulun kovimpaan myyntipäivään, kertoo Prisman johtaja Juha Itkonen STT:lle.

– Eilen myynti oli 3,5-kertainen normaalitorstaihin verrattuna. Tänään se näyttää jatkuvan samanlaisena, joten ihan tyhjäksihän tämä myymälä menee, Itkonen toteaa, mutta lisää, että Olarissa myyntiluvut ovat olleet poikkeuksellisen kovia muihin ryhmän kauppoihin verrattuna.

– Jo tiistain-keskiviikon aikana näkyi, että nyt alkaa tapahtua. Yritimme reagoida siihen, mutta ei tavaraa millään saada tällaisella aikataululla.

Itkosen mukaan ympäri vuorokauden avoinna olevassa Prismassa oli myös yöllä poikkeuksellisen paljon asiakkaita.

Prisman johtajaa on ihmetyttänyt vessapaperin menekki. Hyllyt ammottavat tyhjillään myös nenäliinojen osalta, käsidesiä on ostettu vimmalla jo useamman viikon.

Eilen kuitenkin kuluivat loppuun monet muutkin tuotteet.

– Vaikka jauhelihaa oli tuplamäärä, se myytiin loppuun. Samoin leivät. Tuntuu, että niitä ostetaan nyt pakastimeen, Itkonen arvioi.

Säilyvät tuotteet tekevät kauppansa

Säilyvistä elintarvikkeista myydyimpiä tuotteita ovat olleet huonelämmössä säilyvät riisi, pasta, puurohiutaleet, näkkileipä ja säilykkeet. Prisman johtaja sanoo, että kuluttajakäyttäytymisessä on ollut havaittavissa hysteerisiä piirteitä.

– Näyttäisi nyt siltä, että kärryt täytetään millä tahansa. Tulee sellainen hamstraushysteria, että kun rupeaa näkymään tyhjää hyllyä, niin sitten viedään ne loputkin, Itkonen sanoo.

S-ryhmä kehottaakin kuluttajia suhtautumaan asiaan maltilla, vaikka yksittäinen tuote olisi hetkellisesti loppu.

– Joka päivä myymälöihin tulee lisää tavaraa. Yksittäiset tuotealueet voivat olla hetkellisesti loppu, mutta logistiikka toimii eikä tavaravirta katkea, arvioi S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine tiedotteessa.

S-ryhmä kertoo seuranneensa tilannetta ja siihen on varauduttu maltillisesti jo kahden viikon ajan kuivatuotteiden osalta.

Myös Itkosen mukaan keskusvaraston tilanne näyttää olevan toistaiseksi hyvä. Jos ostosmäärät jatkuisivat pidempään nykyisenkaltaisina, voisi joistakin tietyistä tuotteista tulla puutetta.

– Kaikista tuoteryhmistä on kuitenkin aina jotain saatavilla, Itkonen sanoo.

Lidlissä käydään ruokaostoksilla normaaliin tapaan

Koronavirus ei toistaiseksi vaikuta tuotteiden saatavuuteen Lidlissä ja ruokaostoksilla käydään pääsääntöisesti normaaliin tapaan, kerrotaan yhtiön viestinnästä.

Lidlin mukaan joitakin suurempia ostoksia on nähty parin viime päivän aikana yksittäisissä myymälöissä eri puolilla Suomea.

– Tarkastelemme jatkuvasti tartuntatilannetta sekä oman henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta. Varaudumme yhdessä asiantuntijoiden kanssa huolellisesti erilaisiin tilanteisiin, joita tartuntatilanteen muuttuminen voi tuoda mukanaan, Lidl viestii sähköpostitse.

Pidemmällä aikavälillä koronatilanne voi vaikuttaa Lidlin mukaan tuotteiden tilauksiin. Toistaiseksi vaikutuksia ei ole ollut. Muitakin välillisiä vaikutuksia saattaa tulla. Näihin Lidl kertoo reagoivansa tilanteen mukaan.

STT

Kuvat: