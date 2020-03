Koronaviruksen takia Australiassa työttömäksi jäänyt Tuomas etsii paluureittiä Suomeen, kun lippujen hinnat pyörivät tuhansissa euroissa

Tuomas Kraft on lähes niin kaukana Suomesta kuin vain voi olla. Koronavirus on jättänyt 31-vuotiaan kokin työttömäksi Australian Sydneyssä, ja pankkitilillä on enää vain muutama sata euroa.

Viimeksi, kun Kraft etsi matkalippuja kotiin Helsinkiin, hinnat pyörivät useissa tuhansissa euroissa. Qatar Airways on tarjonnut maailmalla jumissa oleville EU-kansalaisille alennuksia lentoihin. Alennus on enintään kymmenen prosenttia, ja hinnat pysyvät yhä korkeina, kun jäljellä on enää vain harvoja lentoreittejä Australiasta Eurooppaan.

Kraft kertoo, että jäljellä olevia lentoja perutaan ja reittejä muutetaan jatkuvasti.

– Kuumottavaa varata lentoja. Jos ne perutaan, saattaa mennä viikkoja, ellei kuukausia, että saa rahat takaisin, jos niitä saa takaisin ollenkaan. Jos laitat vikat fyrkat lentoihin, jotka perutaan, niin mitä sitten? Kraft sanoo STT:lle.

Tällä hetkellä Kraft majailee hostellissa, jossa monet ovat samassa tilanteessa. Osa on löytänyt sopivat lennot, jotka on myöhemmin peruttu.

– Kaikki yrittävät säätää lentoja kotiin. Aika hiljainen tunnelma on.

Suomen ulkoministeriö kertoi tiistaina valtioneuvosten päätöksestä, joka mahdollistaa kotiutuslentojen tukemisen. Lentoja on tarkoitus kohdentaa maihin, joissa on merkittävä määrä suomalaisia ja joista ei ole mahdollista päästä palaamaan kaupallisilla yhteyksillä. Kraftilla ei keskiviikkoiltapäivänä paikallista aikaa ollut tietoa, koskisivatko lennot Australiaa.

Australialaiset etusijalla

Kraft on Australiassa working holiday -viisumilla, jolla voi yhdistää reissaamisen ja töiden tekemisen. Australian viranomaisten tilastojen mukaan maassa oli viime joulukuun lopussa yli 900 Suomen kansalaista kyseisellä viisumilla. Moni työskentelee esimerkiksi kahviloissa, baareissa, matkailualalla, hedelmäviljelmillä tai au pairina.

Arvioiden mukaan pelkästään Sydneyssä 15 000 matkailu- ja ravintola-alan työpaikkaa on ollut sulku-uhan alla. Alkuviikosta Australiassa päätettiin sulkea baarit. Ravintoloista ja kahviloista saa enää vain annoksia mukaan.

Kraft on ollut Australiassa puolitoista vuotta ja tehnyt paljolti töitä omalla alallaan. Viime aikoina hän on työskennellet vuokratyöfirmojen kautta lähinnä isoissa tapahtumissa. Pari viikkoa sitten työt loppuivat, kun esimerkiksi konferensseja ryhdyttiin koronaviruspandemian takia perumaan.

Hän on yrittänyt hakea töitä ruokakaupoista, mutta samalla myös työttä jääneet australialaiset etsivät elantoa.

– Moni australialainen on ilman duunia, ja ymmärrän, että paikallisia priorisoidaan. Backpackerit (reppureissaajat) ovat aika häntäpäässä.

Kraft kertoo, että hänen ei auta muuta kuin odottaa ja jossain vaiheessa ehkä pyytää Suomesta rahaa lainaan.

– Ikävä alkaa pyytää frendeiltä fyrkkaa, kun moni on juuri lomautettu.

Australiassa aina töitä

Lahtelainen Emppu Karhu, 29, on vastikään saapunut Australiaan. Moni reissaaja on kuullut, että Australiasta saa aina töitä, kunhan ei ole turhan kranttu. Karhu oli kuullut näin vielä maaliskuun alussa matkatessaan Thaimaassa.

Saapumisesta on kulunut pari viikkoa, töitä on vaikea saada, eikä pankkitilinkään avaaminen ole onnistunut.

Working holiday -viisumien ehdoilla reissaajia ohjataan työskentelemään myös pienemmille paikkakunnille, usein maatalouden saralle. Alan työt houkuttelevat erityisesti niitä, jotka aikovat olla maassa pidempään kuin vuoden.

Rakennusalalla työskennellyt Karhu kertoo, että monet tilat eivät ota uusia työntekijöitä. Perusteena on, että koronavirus halutaan pitää tiloilta poissa.

Työntekijöiden vaihtuvuus on nyt pientä, sillä tiloilla työskentelevät haluavat jäädä suunniteltua pidemmäksi aikaa farmeille töihin maan työtilanteen takia.

Koillis-Australian Queenslandin osavaltioon saapunut Karhu oli ajatellut, että olisi ensin töissä avokadoviljelmillä ja sitten suuntaisi etelämmäksi auttamaan tuhoisien maastopalojen jälkeisessä jälleenrakennuksessa. Nyt näyttää siltä, että Karhu on jumissa Cairnsin kaupungissa, sillä yhteyksiä osavaltioiden välillä suljetaan ja julkinen liikenne on hänen mukaansa heikentynyt.

– Pakko olla optimistinen, sillä eihän tässä muuten mitään järkeä ole, Karhu sanoo.

Karhun matkakassaa on vielä muutamaksi kuukaudeksi jäljellä.

– Sen jälkeen en tiedä. En usko, että tämä ihan loputtomiin jatkuu.

”Turvaan asap”

Vaasalainen Jesse Vuorenmaa, 20, menetti työnsä au pairina, kun isäntäperhe joutui sulkemaan yrityksensä koronaviruksen takia. Etelä-Australian osavaltion Adelaidessa majailevaa Vuorenmaata kiinnostavat myös työt viljelmillä. Hän on ottanut yhteyttä kymmeniin paikkoihin tuloksetta.

– Olen katsonut myös lentoja takaisin, mutta en tiedä, mitä kannattaisi tehdä.

Monella alkaa näyttää siltä, että työt maataloudessa on ainoa vaihtoehto, vaikka nekin pestit ovat harvassa. Länsi-Australiassa asuva nuori nainen kertoo STT:lle saaneensa juuri tietää olevansa raskaana. Hänelle raskas maataloustyö ei ole vaihtoehto. Tulot ja mahdollisuudet palata Suomeen vähenevät.

– Turvaan eli Suomeen olisi päästävä asap, hän sanoo.

