Koronavirukseen kuolleita Euroopassa jo yli 500, joista Italiassa noin 460 – liikkumista rajoitetaan koko Italiassa huomisesta alkaen

Uuden koronaviruksen aiheuttamien kuolemantapausten lukumäärä nousi maanantaina Euroopassa jo yli viidensadan, kun viruksesta pahiten kärsivä Italia ilmoitti 97 uudesta kuolemasta. Uhrien kokonaismäärä Italiassa nousi jo yli 460:n. Uutistoimisto AFP:n mukaan kuolleita oli koko Euroopassa maanantaina 511.

Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti tänä iltana, että huomisesta alkaen liikkumista rajoitetaan koko Italiassa.

BBC:n mukaan esimerkiksi joukkokokoontumiset kielletään. Conten mukaan parasta, mitä italialaiset voivat nyt tehdä, on pysyä kotona.

Toimiin ryhdytään yhteisön haavoittuvimpien jäsenten puolustamiseksi, Conte sanoi televisioidussa puheessaan.

Paikasta toiseen liikkuminen aiotaan sallia vain töiden tai perheeseen liittyvien hätätilanteiden vuoksi.

Italia kertoi jo aiemmin asettavansa tiukkoja liikkumisrajoituksia maan pohjoisosiin. Niiden piirissä oli noin 15 miljoonaa ihmistä. Yhteensä italialaisia on noin 60 miljoonaa.

– Meidän kaikkien täytyy luopua jostakin Italian hyväksi. Meidän on tehtävä se nyt. Onnistumme vain, jos toimimme yhteistyössä ja sopeudumme näihin ankariin toimiin, Conte sanoi BBC:n mukaan.

Italia on raportoinut eniten koronavirustartuntoja viruksen alkuperämaan Kiinan jälkeen. Tartuntoja on todettu yli 9 000, kertoo esimerkiksi italialaislehti Corriere della Sera. Noin 700 ihmisen kerrotaan parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

Pohjois-Italian rajoitusten oli määrä kestää huhtikuulle

Aiemmin Italian hallitus päätti eristää koko Lombardian alueen Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista koronaviruksen takia. Alustavan suunnitelman mukaan ihmisten liikkumista alueilla rajoitettaisiin 3. huhtikuuta saakka.

Rajoitukset vaikuttavat myös Milanossa opiskelijavaihdossa olevaan suomalaiseen Sonja Mäntyyn. Männyn opiskelu on keskeytynyt ainakin kuukaudeksi, kun hänen vaihtoyliopistonsa suljettiin osana rajoituksia.

Männyn mukaan koronavirus on vaikuttanut moniin asioihin arjen tasolla.

– Yliopistot, elokuvateatterit ja museot ovat kiinni. Kirkkoihin pääsy on jollain tasolla mahdollista, mutta niihin ei saa kokoontua. Ylipäätään kehotetaan välttämään ylimääräistä liikkumista, Mänty kertoi puhelimitse STT:lle.

Italian rajoitusten vaikutuksista turisteihin ei tarkkaa tietoa

Italian matkustusrajoitusten vaikutuksesta maassa oleviin suomalaisturisteihin ei vielä maanantaina ollut tarkkaa tietoa. Suomen Rooman-suurlähetystöstä kerrottiin iltapäivällä, etteivät rajoitukset ole heidän tietojensa mukaan estäneet matkailijoiden liikkumista.

Ainakin italialaisten kohdalla palaaminen karanteenialueella sijaitsevaan kotiin toisesta maakunnasta on sallittua. Turisteista ei määräyksessä sanota mitään erikseen.

– Uutisissa on kerrottu, että lentokentät ovat auki ja junat liikkuvat, kertoi konsuli Päivi Harju-Heikkilä Suomen Rooman-suurlähetystöstä STT:lle.

Hänen mukaansa viikonloppuna asetettujen rajoitusten lisäksi Rooman alueen matkustamiseen annettiin maanantaina lisämääräys. Sen mukaan punaiselta karanteenialueelta Rooman alueelle tulevien pitää ilmoittaa siirtymisestään viranomaisille.

– Esimerkiksi lento-, juna- ja moottoriliikenteen harjoittajien pitää ottaa kaikkien nimitiedot tarkasti ylös, kun matka alkaa Milanosta tai muualta karanteenialueelta ja saapuu tänne Lazion maakuntaan eli esimerkiksi Roomaan, Harju-Heikkilä sanoi.

Virusta löytyi Lesbokselta, pelkona leviäminen pakolaisleireille

Kreikan Lesboksen saarelta löytyi maanantaina ensimmäinen koronavirustartunta, kertoivat lääkärit maanantaina.

Kyseessä on 40-vuotias nainen, joka oli äskettäin matkustanut Israelissa ja Egyptissä. Nainen on asetettu karanteeniin sunnuntaina, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö ERT.

Kreikan viranomaiset ovat olleet huolissaan viruksen mahdollisesta leviämisestä Egeanmeren saarille, joissa tuhansia siirtolaisia elää ahtautuneena täpötäysillä leireillä. Esimerkiksi Lesboksella Morian leirillä on yli 19 000 turvapaikanhakijaa, vaikka leiri on rakennettu vain noin 3 000 ihmiselle.

Kreikassa on todettu yhteensä yli 80 koronavirustartuntaa.

https://www.bbc.com/news/world-europe-51810673

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_09/bollettino-coronavirus-9-marzo-regione-dati-provincia-ff355794-621d-11ea-9897-5c6f48cf812d.shtml

STT

