Koronavirus leviää NBA-pelaajien keskuudessa – LA Lakersin ja Philadelphia 76ersin pelaajilla uusia todettuja tartuntoja

Koripallon NBA:ssa pelaavan Los Angeles Lakersin kahden pelaajan koronavirustestitulokset ovat osoittautuneet positiivisiksi. Lisäksi Philadelphia 76ers ilmoitti, että kolmella sen pelaajalla on todettu koronavirus.

Lakersin mukaan pelaajat testattiin, koska he kohtasivat 10. maaliskuuta Brooklyn Netsin, jonka pelaajista neljällä on todettu koronavirus.

– Molemmat pelaajat ovat tällä hetkellä oireettomia, karanteenissa ja joukkueen lääkäri hoitaa heitä, Lakersin leiristä asiaa kommentoinut Alison Bogli kertoi.

– Kaikkia pelaajiamme ja taustahenkilöitä pyydetään jatkamaan omaehtoista karanteeniaan, seuraamaan tiiviisti terveyttään, neuvottelemaan joukkueen lääkärien kanssa ja olemaan yhteyksissä joukkueen kanssa, Bogli jatkoi.

Philadelphia 76ersin pelaajien tartunnat paljastuivat testeissä, jotka tehtiin sen jälkeen, kun pelaajien, valmentajien ja taustahenkilöiden epäiltiin altistuneen koronavirukselle.

– Olemme vastaanottaneet kolme positiivista testitulosta. Kaikki muut testitulokset ovat negatiivisia. Olemme ilmoittaneet nämä tiedot valtion ja paikallisille terveysviranomaisille, seurasta kommentoitiin.

”En tunne minkäänlaisia oireita”

NBA on parhaillaan tauolla koronaviruksen vuoksi. Viime päivinä tartunnoista ovat kertoneet myös muun muassa Boston Celtics ja Denver Nuggets.

Positiivisen testituloksen antaneen Celticsin Marcus Smartin mukaan hänet testattiin viisi päivää sitten, ja hän sai tulokset torstai-iltana.

– Sain juuri tietooni, että olen antanut positiivisen testituloksen koronavirustestissä. Olen ok. Tunnen oloni hyväksi. En tunne minkäänlaisia oireita, Smart kertoi Twitterissä julkaisemallaan videolla.

