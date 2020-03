Koronavirus tuo lomautustarpeita kunta-alalla

Koronaviruksen aiheuttama epidemia on lisännyt jyrkästi kuntien ja kuntayhtymien tarvetta lomauttaa henkilöstöä, kertoo Kuntatyönantajat. Kuntatyönantajien kyselyssä 63 prosenttia vastanneista arvioi päätyvänsä lomautuksiin tänä vuonna.

Kunta-alan lomautusten tai palkanmaksun keskeyttämisen piirissä olisi kyselyn perusteella lähes 23 000 ihmistä. Jos suuntaus on sama kyselyn ulkopuolelle jääneissä kunnissa ja kuntayhtymissä, todellinen luku voi olla huomattavasti korkeampi.

Vajaat kahdeksan prosenttia kyselyyn vastanneista kuntatyönantajista oli päätymässä lomautuksiin heikon taloudellisen tilanteen takia. Koronavirus synkentää kuntien ja kuntayhtymien talousnäkymiä entisestään, ja yli 12 prosenttia vastaajista kertoi lomautustarpeiden syntyvän molemmista syistä.

Lomautustarpeita syntyy, kun kunta-alan työt vähenevät. Eniten lomautukset koskevat varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöä, koska päiväkoteja ja oppilaitoksia on jouduttu sulkemaan.

Kunnat ja kuntayhtymät arvioivat, että osa lomautuksista voi kestää pitkään. Keskimääräinen lomautuksen kesto on yli viisi viikkoa.

Kuntatyönantajien tällä viikolla toteuttamaan kyselyyn vastasi 224 kuntaa ja kuntayhtymää. Niiden palveluksessa on lähes 260 000 ihmistä, mikä kattaa 61 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

STT

Kuvat: