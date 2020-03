Koronavirus uhkaa urheilun seuratoimintaa, kyselyn perusteella tulossa on kymmenien miljoonien eurojen menetyksiä

Olympiakomitea (OK) arvioi kyselytutkimuksensa perusteella, että koronaviruspandemiasta seuraa kymmenien miljoonien eurojen menetykset liikunnassa ja urheilussa. Poikkeustilan talousvaikutukset uhkaavat pahimmin seuratoimintaa.

Liikunnan ja urheilun kokonaismenetykset kasvavat ainakin 81 miljoonaan euroon ja seurojen menetykset yli 40 miljoonaan, OK uskoo. Seuroissa harkitaan nyt lomautuksia, irtisanomisia ja joidenkin toimintojen lakkauttamista.

– Pahin uhkakuva on, että kokonaisten seurojen toimintaa lakkautetaan. Tällöin ihmisten liikkuminen, yhteisöllisyys ja terveys sekä urheiluelämykset kärsivät merkittävästi, OK korosti perjantaina julkistamassaan selvityksessä.

Samalla se korosti seuratoiminnan yhteiskunnallista merkitystä.

– Suomalaisella seuratoiminnalla on yli satavuotiaat perinteet kansakunnan yhteisen hyvinvoinnin rakentajana.

Vetoomus ministeriöön

Liikunta- ja urheiluyhteisö sekä OK esittivät tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle jätetyssä selvityksessä, että liikunnan ja urheilun kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytykset turvataan erityisavustuspaketilla.

Lisäksi urheiluväki ehdotti laajaa yhteistyötä, jolla pandemian talousvaikutuksia pehmennettäisiin.

– Ministeriöltä toivotaan tiivistä yhteistyötä kuntien liikuntatoimien kanssa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden urheiluseurojen pelastamiseksi, selvityksessä esitettiin.

Pelastustoimiin halutaan myös kunnat.

– Liikunta- ja urheiluyhteisö vetoaa kuntien liikuntatoimiin urheiluseurojen pelastamiseksi. Kuntien toivotaan luovan kansalaisjärjestötoiminnalle hätäapupaketteja, jotka voivat muodostua esimerkiksi palkkatuesta, tilavuokrakuluista pidättäytymisistä ja kohdennetuista seuratuista.

Liikuntaa tarvitaan edelleen

OK:n toimitusjohtaja Mikko Salonen muistutti, että talousvaikutukset heijastuvat pitkälle.

– Emme voi antaa poikkeustilanteen tuhota suomalaisen seuratoiminnan edellytyksiä. Tarvitsemme epidemian aikana ja erityisesti sen jälkeen liikettä, yhteisöllisyyttä, elämyksiä, terveyttä ja hyvinvointia, Salonen korosti OK:n tiedotteessa.

– Seuratoiminta on Suomen suurin kansanliike ja tarjoaa kaikkea tätä.

Ministerille jätetyssä esityksessä urheiluyhteisö ehdotti, että opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö etsisivät yhteistyössä keinoja tukea yhtiömuotoisia liigoja, kuten jääkiekon SM-liigaa sekä jalkapallo- ja koripalloliigaa.

Poikkeustilanne vaikuttaa myös omaehtoiseen liikuntaan, kun liikuntapaikat on suljettu ja liikuntatapahtumat peruttu. OK korosti kansanterveydellistä vaaraa, jos ihmiset vähentävät liikuntaa ja passivoituvat pysyvästi.

STT

Kuvat: