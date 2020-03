Koronavirus vei voiton jopa brexitin jälkineuvotteluista, edes etäyhteys ei pelastanut

Koronaepidemian hiljensi Euroopassa tiistaina jopa EU:n ja Britannian väliset neuvottelut maiden tulevasta suhteesta. Britannia kertoi, ettei se aio kutsua neuvotteluryhmiä keskiviikoksi koolle.

Alun perin neuvottelukierros oli määrä järjestää Lontoossa keskiviikosta perjantaihin. Kasvokkain käytävistä neuvotteluista päätettiin luopua jo viime viikolla, mutta keskustelujen jatkoa harkittiin etäyhteydellä. Nyt sitäkään ei tehdä.

Britannia kuitenkin vakuuttaa tiedotteessaan, että kumpikin osapuoli on edelleen sitoutunut neuvotteluihin ja yhteydenpito on säännöllistä.

Britannian ero Euroopan unionista toteutui tammikuun lopussa. Vuoden loppuun kestävän siirtymäajan ansiosta esimerkiksi kaupankäynti ja matkustus jatkuivat kuitenkin ennallaan.

Tulevan suhteen neuvotteluissa sovitaan, miten suhteet järjestetään siirtymäajan jälkeen. Tiedotteessaan Britannia sanoo pitävänsä kiinni siitä, että siirtymäaika todella päättyy vuoden lopussa.

Britannian hallituksen neuvonantaja Patrick Vallance sanoi tiistaina, että maassa voi olla jo jopa 55 000 koronavirustartuntaa. Arvio perustuu siihen, että joka tuhannes tartunnan saanut kuolee siihen. Britanniassa on vahvistettu vajaat 2 000 tartuntaa. Yhteensä 55 ihmistä on kuollut virukseen.

Rokote syksyksi?

Rokote uutta koronavirusta vastaan voi olla valmiina jo syksyllä, sanoi puolestaan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Hän oli keskustellut asiasta CureVac -yhtiön kanssa, jolle on tarjottu 80 miljoona euroa EU-tukea tutkimustyöhön.

– He työskentelevät lupaavan teknologian parissa kehittääkseen rokotteen koronavirusta vastaan. Euroopan unioni on tarjonnut heille 80 miljoonaa euroa tutkimustyöhön. Toivottavasti tämän tuen avulla saamme rokotteen.

Rokotetta odotettaessa maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan-toimisto ei kuitenkaan hellittänyt painetta, vaan kehotti kaikkia maita – ilman yhtään poikkeusta – rohkeimpiin mahdollisiin toimiin tautia vastaan.

– Ajatus, ettei tämä koske meitä, ei ole enää vaihtoehto, Euroopan-toimiston johtaja Hans Kluge muistutti.

Hänen mukaansa hyvä uutinen oli se, että kaikissa maissa ollaan jo herätty ja ollaan varuillaan. Esimerkiksi Ranskassa tuli tiistaina voimaan poikkeuksellinen, lähes ulkonaliikkumiskieltoa muistuttava tilanne. Jokaisella kävelijällä tai autoilijalla täytyi olla mukana tulostettu lomake, johon on kirjattu, millä asioilla henkilö liikkuu.

Hyväksyttäviä syitä lähteä kodista olivat muun muassa ruokaostokset ja työnteko ilman etämahdollisuutta. Määräykset eivät olleet kuollut kirjain, sillä kymmenettuhannet poliisit oli määrätty tarkistamaan henkilöpapereita. Sääntöjen rikkomisesta seurasi 38-135 euron sakko.

Ruotsi jätti peruskoulut auki

Suomen naapurissa Ruotsi ilmoitti tiistaina kaikkien toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen siirtyvän etäopetukseen keskiviikosta lähtien. Kansalaisia kehotettiin valmistautumaan siihen, että sama koskee pian myös peruskouluja ja esikouluja.

Virossa hallituksen hätäistunto päätti muun muassa kieltä alkoholin myynnin iltakymmenestä aamukymmeneen, jotta päihtyneet eivät aiheuttaisi lisäkuormitusta terveydenhuollolle ja poliisille. Yhdessä Latvian ja Liettuan kanssa Baltian maat päättivät lähettää kaksi autolauttaa evakuoimaan kansalaisiaan Saksasta.

Jopa Etelä-Amerikassa kaukana taudin nykyisestä keskuksesta on ryhdytty toimiin: Peru ja Chile ovat sulkeneet rajansa, ja Rio de Janeiron sotilaspoliisit ovat hätistelleet ihmisiä hiekkarannoilta takaisin koteihinsa.

Tanska kieltää kaikki yli kymmenen ihmisen kokoontumiset

Tanska kieltää kaikki yli kymmenen henkilön joukkokokoontumiset, kertoi maan pääministeri Mette Frederiksen. Kielto astuu voimaan huomenna aamulla. Kielto koskee niin ulko- kuin sisätilojakin. Samalla maa laajentaa koronavirustestaustaan pistokokein. Tähän saakka vain vakavasti sairaat ihmiset on testattu.

Samalla suljetaan kaikki sellaiset palvelut, joissa ihmiset joutuvat olemaan lähellä toisiaan. Näihin kuuluvat muun muassa yökerhot, kuntosalit ja kampaamot. Ravintoloiden on niin ikään suljettava ovensa, mutta ne voivat edelleen toimittaa noutoruokaa.

Ruokakaupat pysyvät edelleen auki.

Kaikki uudet määräykset ovat voimassa kuluvan kuun loppuun. Maassa on vajaat tuhat tartuntaa. Virukseen on kuollut neljä ihmistä.

Belgia kieltää tarpeettoman ulkona liikkumisen koronan vuoksi

Belgia kieltää tarpeettoman liikkumisen ulkona ainakin huhtikuun 5. päivään saakka koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kertoo pääministeri Sophie Wilmes.

Ulos voi mennä muun muassa käydäkseen lääkärissä tai apteekissa, kuntoillakseen yksin tai käydäkseen kaupassa.

Belgiassa on runsaat 1 200 tartuntaa. Kymmenen ihmistä on kuollut virukseen.

STT

Kuvat: