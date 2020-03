Koronavirusepidemia näkyy lisääntyneenä lähisuhdeväkivaltana Australiassa

Australian viranomaiset kertoivat sunnuntaina varanneensa liki sata miljoona dollaria lisääntyneen kotiväkivallan uhrien auttamiseen.

Pääministeri Scott Morrisonin mukaan kotiväkivallan apua koskevat Google-haut ovat lisääntyneet 75 prosenttia. Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa lähisuhdeväkivallan uhreja auttavan Women’s Safety -järjestön mukaan yli 40 prosenttia järjestön työntekijöistä on kertonut asiakasmäärien nousseen, ja yli kolmannes tapauksista on liittynyt suoraan koronavirusepidemian vuoksi annettuun määräykseen pysyä kotona.

Victorian osavaltiossa toimivan Wayss-järjestön kokemukset ovat samanlaisia. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvät avunpyynnöt poliisille ovat yli tuplaantuneet.

– Meillä on ollut myös kymmenittäin tapauksia, joissa väkivaltaan syyllistyvät ovat väittäneet, että heillä on koronavirus, minkä vuoksi he eivät voi poistua kotoa, kertoi Wayss-järjestön johtaja Liz Thomas ABC-yleisradioyhtiön haastattelussa.

STT

Kuvat: