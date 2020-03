Koronavirusepidemia on lisännyt käsidesien ja hengityssuojainten kysyntää, kerrotaan apteekeista

Apteekkien asiakkaat suhtautuvat koronavirukseen pääsääntöisesti vielä melko rauhallisesti, vaikka aihe selkeästi puhututtaa. Epidemiaan halutaan yleensä varautua ostamalla ainakin käsidesi, ilmenee Apteekkariliiton tekemästä kyselystä.

STT:n pyynnöstä tehtyyn kyselyyn vastasi parikymmentä apteekkia aamupäivän aikana. Vastausten perusteella koronavirusepidemia on lisännyt apteekeissa käsidesien ja hengityssuojainten kysyntää, mutta muissa tuoteryhmissä ei ole havaittu selkeää menekin kasvua.

– Flunssalääkkeitä myydään juuri nyt paljon, mutta ei normaalia flunssasesonkia enempää. Suojakäsineitä on kysytty hieman normaalia enemmän, Apteekkariliitto kertoo.

Vastauksissa apteekit kertovat, että koronavirus kiinnostaa kaikenikäisiä asiakkaita. Virusta enemmän kysellään kuitenkin tuotteista, etenkin hengityssuojista ja niiden tehokkuudesta. Samoin kiinnostaa käsidesien tehokkuus. Hieman on myös kyselty, pitääkö lääkkeitä, etenkin reseptilääkkeitä, hamstrata.

– Jonkin verran kysellään farmaseutin omaa mielipidettä viruksen vaarallisuudesta ja siitä, onko apteekin henkilökunta huolestunut koronaviruksesta. Selkeästi kaivataan terveydenhuollon ammattilaisen mielipidettä.

Apteekkariliitosta kerrotaan, että asiakkaiden suhtautumisessa on myös alueellisia eroja. Paikoin asiakkaat tuntuvat olevan hyvinkin huolissaan, kun toisaalla keskustelu aiheesta on enemmän kevyttä jutustelua. Vastausten perusteella huolestuneimpia ovat vanhukset, mutta myös ulkomaille matkustavat vaikuttavat tavallista huolestuneemmilta.

– Keskimäärin voitaneen sanoa, että huolestuneita asiakkaita on, mutta paniikkia ei ole ainakaan vielä havaittavissa ja aiheeseen suhtaudutaan asiallisesti.

STT

Kuvat: