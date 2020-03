Koronaviruskuolemia maailmanlaajuisesti jo 40 000, tartuntoja 800 000 – Trump suunnittelee valtavia infrahankkeita talouden piristykseksi

Koronavirukseen on kuollut maailmanlaajuisesti yli 40 000 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Se perustaa tiedon omiin laskuihinsa.

Koronatartuntoja on todettu kaikkiaan yli 800 000.

Pahimmin uusi koronavirus on kurittanut Eurooppaa, etenkin Italiaa ja Espanjaa. Euroopassa on kirjattu kolme neljäsosaa koronakuolemista ja yli puolet koronatartunnoista.

Taudin odotetaan tekevän tuhojaan vielä erityisesti Yhdysvalloissa ja Afrikassa. Yhdysvalloissa on todettu jo yli 170 000 tartuntaa. Afrikka puolestaan on altis viruksille, sillä se on paikoin ylikansoitettu, minkä lisäksi sen terveydenhuolto ja sanitaatiojärjestelmät ovat huonoja.

Trump on aiemminkin puhunut infran kunnostamisesta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump haluaa piristää maansa koronaviruksen kurittamaa taloutta valtavilla infrastruktuurihankkeilla. Trumpin tiistaina Twitterissä esittelemä suunnitelma perustuisi halpaan lainarahaan, jota laitettaisiin teihin, siltoihin ja muuhun perusinfrastruktuuriin jopa kaksibiljoonaa dollaria.

Trump on aiemminkin puhunut Yhdysvaltojen infrastruktuurin kunnostamisesta, mutta ei ole tehnyt asialle mitään. Hänen republikaanipuolueensa on kyseenalaistanut infrastruktuurihankkeet, mutta tukea olisi saatavilla demokraateilta.

Yhdysvaltojen työttömyysluvuissa nähtiin torstaina historiallinen ennätys koronaviruksen seurauksena. Työministeriön tilaston perusteella uusia työttömyystukihakemuksia kertyi viikossa 3,3 miljoonaa.

Lagos laitettiin kiinni

Afrikan suurimman kaupungin Lagosin kadut ovat olleet tyhjiä sen jälkeen, kun Nigeria määräsi maanantaina kaupunkiin kahdeksi viikoksi tiukat liikkumiskiellot koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Yleensä kaoottisessa 20 miljoonan asukkaan kaupungissa yritykset olivat kiinni, torit hylättyinä ja mellakkavarusteiset poliisit vahtivat, että käskyä noudatettiin.

– Kuin laittaisi ihmiset vankilaan, kuvaili tilannetta minibussikuski Mutiu Adisa uutistoimisto AFP:lle.

– En käsitä, miten ihmiset voivat selvitä kahdesta viikosta ilman töistä saatavaa palkkaa, hän jatkoi.

Nigeria määräsi myöhään maanantaina tiukat liikkumiskiellot Lagosiin ja pääkaupunki Abujaan. Maassa on todettu toistasataa koronavirustartuntaa ja kaksi kuolemaa.

Eristyksen ylläpitäminen Lagosin täyteen ahdetuissa slummeissa on erittäin vaikeaa, sillä miljoonat ihmiset tarvitsevat päivittäisiä tuloja selvitäkseen. Viranomaisten mukaan tiukkoja kieltoja kuitenkin tarvitaan, jotta maan heikko terveydenhuoltojärjestelmä kestäisi epidemiapiikin.

– Ihmisillä ei ole rahaa. He vain istuvat kotona ilman mitään syötävää, kertoo 60-vuotias insinööri Ogun Nubi Victor AFP:lle.

Pahimpaan hätään Lagosin osavaltion viranomaiset ovat tarjonneet ruoka-apua kaupungin noin 200 000 köyhimmälle kotitaloudelle.

Kaikkiaan Afrikassa on todettu yli 5 400 koronavirustapausta ja yli 170 kuolemaa. Luvut ovat koko ajan olleet pienempiä kuin muilla mantereilla. Osassa Afrikan maista ei ole todettu vielä ensimmäistäkään koronatapausta.

Asiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet Afrikan olevan erittäin haavoittuvainen koronapandemialle liikakansoitettujen slummien, huonon sanitaation ja terveydenhuollon sekä paikallisten konfliktien vuoksi.

Australia rankaisee rajoitusten uhmaajia

Australia on ottanut käyttöön tiukat rangaistukset niille, jotka rikkovat koronavirustilanteen takia asetettuja rajoituksia.

Useamman kuin kahden ihmisen kokoontumiset on nyt kielletty, kertoi Australian yleisradioyhtiö ABC. Kahden ihmisen rajoitus ei kuitenkaan koske omaan kotitalouteen kuuluvien kokoontumisia.

Poliisi voi sakottaa sääntöjen rikkojia, ja rangaistukset vaihtelevat osavaltioittain. Esimerkiksi kokoontumisrajoituksen rikkomisesta voi ABC:n mukaan saada Victorian osavaltiossa enimmillään 1 600 dollarin ja Uudessa Etelä-Walesissa 1 000 dollarin sakot.

STT

