Koronaviruspandemia voi supistaa Suomen taloutta jopa viisi prosenttia, arvioi Etla

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi, että koronaviruspandemian takia Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 1-5 prosenttia.

Etlan mukaan supistuminen jää vähäiseksi, jos pandemia saadaan Euroopassa hallintaan lähikuukausina ja EU-maat sovittavat yhteen rajuja elvytystoimia.

– Tällä hetkellä positiivisen, ja perusskenaarionkin, toteutuminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä. Arvioimme, että haarukan negatiivinen pää (5 prosentin supistuminen) vaikuttaa juuri nyt selvästi todennäköisemmältä, sanoo Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus tiedotteessa.

Arvion mukaan talous supistuisi lähes 10 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja alkaisi sen jälkeen kasvaa. Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan tämä oletus perustuu ensimmäisiin länsimaisiin arvioihin siitä, miten Kiinan talous käyttäytyi koronaviruskurimuksessa.

– Näiden länsimaisten arvioiden mukaan Kiinan talous supistui tammi-helmikuussa jopa 13 prosenttia, mutta on maaliskuun aikana jo uudelleen käynnistynyt. Oletamme, että Euroopassa ja Suomessa ei tehdä yhtä rajuja viruksen leviämisen estämistoimia, joten talous ei pysähdy yhtä voimakkaasti, mutta viruksen vaikutus on samalla pidempiaikainen, Kangasharju arvioi tiedotteessa.

Tutkimuslaitoksen mukaan koronaviruspandemia aiheuttaa yhtä aikaa shokin sekä kysyntään että tarjontaan globaalissa taloudessa. Merkittävimmät taloudelliset kustannukset syntyvät pandemian pysäyttämistoimenpiteistä. Kun karanteeneja määrätään ja kouluja ja palveluelinkeinoja suljetaan, työntekijöiden on vaikea päästä tekemään töitä. Samaan aikaan palvelujen kysyntä varsinkin turismissa sekä ravintola- ja viihdepalveluissa vähenee.

Finanssikriisi oli pahempi

Etlan arvion mukaan talous supistuisi tämän vuoden aikana pahimmillaankin runsaat puolet siitä, kuinka paljon bruttokansantuote putosi vuonna 2009 finanssikriisin aikaan. Kangasharjun mukaan finanssikriisin toistoa ei odoteta, koska koronaviruksen aiheuttama kriisi alkoi talouden ulkopuolelta ja terveydenhoitojärjestelmä pystyy mitä luultavimmin hidastamaan viruksen leviämistä.

– Finanssikriisissä Suomen talouskasvu käynnistyi kunnolla vasta puolentoista vuoden päästä siitä, kun talous alkoi supistua. Odotamme tällä kertaa V:n muotoista shokkia, jossa meidänkin tuotantomme käynnistyisi vuoden kolmannella neljänneksellä, Kiinan kehitystä seuraillen, hän sanoo.

Osaltaan talouskriisiä loiventaa se, että rahoitusjärjestelmä on turvallisempi kuin kymmenen vuotta sitten ja siinä on selvästi vähemmän ennalta tuntemattomia tekijöitä. Etlan arviossa finanssikriisin lukuihin palataan vain, jos talous ei käynnistyisikään kesän kuluessa, vaan jäisi nollakasvuun koko loppuvuodeksi. Silloin bruttokansantuote sukeltaisi yhtä paljon kuin vuonna 2009.

Etla kuitenkin korostaa, että kaikki luvut ja arviot tällä hetkellä ovat vain suuntaa antavia, sillä epävarmuus on suurta eikä tilastotietoa Euroopan ja Yhdysvaltojen talouskehityksestä vielä ole.

STT

Kuvat: