Koronavirustartunnan saanut Tom Hanks pääsi sairaalasta, puoliso jäi vielä hoitoon

Koronavirustartunnan saanut näyttelijä Tom Hanks on päässyt pois sairaalasta Australiassa, kertovat maan terveysviranomaiset. Yhdysvaltalaisnäyttelijän puoliso sen sijaan jää sairaalahoitoon.

Hanks kertoi viime viikolla sosiaalisessa mediassa, että sekä hän että puolisonsa Rita Wilson ovat saaneet koronavirustartunnan.

Hanks on ollut Australiassa Gold Coastilla Brisbanen lähellä kuvaamassa australialaisohjaaja Baz Luhrmannin uutta elokuvaa, joka kertoo Elvis Presleystä. Laulaja ja lauluntekijä Wilson on puolestaan konsertoinut Sydneyssä ja Brisbanessa.

Terveysviranomaiset ovat pyrkineet jäljittämään ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä pariskunnan kanssa ja altistuneet tartunnalle.

STT

