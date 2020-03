Koronavirustartunta todettu Yhdysvaltain varapresidentin kansliassa

Yhdysvaltain varapresidentin kanslian työntekijä on saanut koronavirustartunnan, kertoi varapresidentti Mike Pencen tiedottaja perjantaina.

Tiedottaja Katie Millerin mukaan presidentti Donald Trump tai Pence eivät kumpikaan ole olleet läheisissä tekemisissä sairastuneen työntekijän kanssa.

Trump on jo aikaisemmin testattu viruksen varalta. Brasilian presidentin delegaatio oli vieraillut hänen kartanollaan Floridassa. Vierailun jälkeen osalla delegaation jäsenistä todettiin tartunta.

CNN:n laskelmien mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 18 000 koronavirustartuntaa. Yli 200 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-hnk/index.html

STT