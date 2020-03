Kotihoidon kuntalisää, läppärirahaa, omaishoitajien maksuttomia vapaita – kotikunnalla merkitystä asukkaiden saamiin tukiin

Kuntalisää lasten kotihoitoon, avustusta lukiolaisille tietokoneen hankintaan, ilmaista ehkäisyä nuorille, synnytyskulukorvauksia sekä omaishoitajien maksuttomia vapaita ja palveluseteleitä.

Salon seudun kunnilla on käytössä kirjava määrä erilaisia vapaaehtoisia tukia yksittäisille kuntalaisille ja erilaisille ryhmille. Salon Seudun Sanomat teki seudun seitsemään kuntaan kyselyn kuntien maksamista vapaaehtoisista avustuksista. Rahan antamisen lisäksi kunnat tukevat monia asukasryhmiä tarjoamalla maksuttomia palveluita.

Vapaaehtoisessa rahanjaossa yhdistysten ja yhteisöjen toiminta- ja kohdeavustukset ovat kaikissa kunnissa isossa osassa. Tukien valtavan määrän vuoksi tarkan kokonaissumman laskeminen on nopeasti mahdotonta, mutta esimerkiksi Salossa potti on miljoonaluokkaa. Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna korostaa tukien merkitystä, mutta muistuttaa samalla säästöpaineista.

– Yhdistyksissä tehdään arvokasta ja varmasti kustannustehokasta työtä, mutta meidän on pakko katsoa tarkemmin myös avustusmenoja. Toivon, että voisimme vastakkainasettelun sijasta miettiä yhdessä uusia toimintatapoja. Yhdistyspuolella pitää löytää myös muuta kuin kuntarahoitusta, Inna sanoo.

Yksityisteiden hoitokunnille myönnettävät avustukset ovat niin ikään kuntien vakiintuneita tukia. Salossa potti on tänä vuonna 370 000 ja Somerolla 221 00 euroa. Inna näkee muutospaineita myös tällä puolella.

– Tierahoja pitää suunnata aiempaa enemmän siten, että ne tukevat elinkeinojen säilymistä ja kehittämistä. Salon kaupunki satsaa jo paljon joukkoliikenteeseen asukkaiden liikkumisen helpottamiseksi.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen pitää yhdistysten tukemista erittäin tärkeänä.

– Yhdistykset luovat yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kaupungin asukkaille. Tämän vuoksi emme ole halunneet lähteä karsimaan avustusten kokonaismäärää. Rahojen jaossa pitäisi kuitenkin vakiintuneiden tapojen sijasta painottaa enemmän toimintaa, johon tukea haetaan, Suikkanen toteaa.

Someron kaupungin merkittävä kädenojennus lapsiperheille on kotihoidontuen kuntalisä, johon kaupunki on varannut tänä vuonna 130 000 euroa. Tuki on 100–250 euroa kuussa riippuen perheen lasten määrästä. Suikkanen pitää kuntalisää tärkeänä.

– Se tuo perheille lisää vaihtoehtoja ja helpottaa päivähoidon paineita.

Someron maksamaa korvausta synnytyskuluista Suikkanen kuvaa lähinnä symboliseksi.

– Toisaalta sillä ei ole kaupungille suurta rahallista merkitystä.

Omaishoitajille annettavia palveluseteleitä Suikkanen kiittelee. Seteleillä omaishoitajat voivat ostaa muun muassa siivousta, jalkahoitoa tai kampaamopalveluita.

– Setelit tukevat omaishoitajien jaksamista ja auttavat samalla paikallisia yrityksiä.

Salon kaupunki tukee omaishoitajia ilmaisilla vapaapäivillä, eli hoidettavan lyhytaikaisesta laitospaikasta tai kotiin tulevasta hoitajasta ei peritä maksua.

Lapsiperheille Salo ja Somero tarjoavat ainoina seudulla avoimien päiväkotien palveluita, jotka ovat ilmaisia.

Kotihoidontuen kuntalisä on Salon seudulla käytössä Someron lisäksi Koskella. Kunnanjohtaja Jukka Matilainen sanoo, että lisästä on tullut paljon hyvää palautetta.

– Se tuo joustavuutta perheiden elämään.

Koski tarjoaa lapsiperheille kerran kuussa myös ilmaista lastenhoitoa Lapsiparkissa. Lisäksi se tukee voimakkaasti kuntalaisten liikuntaa. Eläkeläiset on vapautettu maksuista, yrittäjät saavat ilmaiset kuntosalikortit ja kunnan työntekijät voivat käydä ilmaiseksi kuntosalilla, jumpissa ja avannossa.

– Liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia, joten satsaamme siihen mielellämme. Se on myös taloudellisesti järkevää, Matilainen toteaa.

Eri kunnissa eri käytäntöjä

Seudun kuntien tukia

SALO:

Työllistämistuki yrityksille ja yhdistyksille. (Varattu tänä vuonna 60 000 euroa)

Omaishoitajille maksuttomat vapaapäivät.

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Eläinlääkäreiden matkakuluista ja käyntimaksuista korvauksia hyötyeläimen omistajalle. (5000 euroa)

Nuorten 4H-yrittäjien tuki. (3000 euroa.)

SOMERO:

Kotihoidontuen kuntalisä lapsiperheille. (130 000 euroa)

Omaishoitajien palvelusetelit ja maksuton päivätoiminta. (30 000 euroa)

Tukea lukiolaisille tietokoneen hankintaan. (10 000 euroa)

Korvaus synnytyskuluista. (9000 euroa)

Kylien kehittämisavustukset. (5000 euroa)

Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille.

Työllistämistuki yrityksille ja yhdistyksille sekä yrityskauppojen palveluseteli.

KOSKI:

Kotihoidontuen kuntalisä lapsiperheille.

Yrittäjille ilmaiset vuosikortit kuntosalille.

Eläkeläisille ilmaiset jumpparyhmät.

Kunnan työntekijöille ilmaiset kuntosalikortit, jumpat ja avantouinnit.

PAIMIO:

Yksityisen hoidon kuntalisä (yksityisille perhepäivähoitajille).

Tukea lukiolaisille tietokoneen hankintaan.

KEMIÖNSAARI

Korvaus synnytyskuluista.

Tukea lukiolaisille tietokoneen hankintaan.

YHTEISIÄ TUKIA:

Avustukset yhdistyksille ja yhteisöille.

Yksityistieavustukset.

Liukuesteet tai nastat ikäihmisille.

Tuki yrityksille, jotka palkkaavat nuoren kesätöihin.

Liikuntatilat pääosin maksuttomia

Marttila ja Kemiönsaari perivät maksuja

Salon seudun kuntien liikuntatilat ovat pääosin maksuttomia. Liikuntatiloista peritään oman paikkakunnan seuroilta maksuja vain Marttilassa ja Kemiönsaaressa. Marttilassa maksu on Martintalosta neljä euroa tunnilta.

Salossa liikuntatilat ovat maksuttomia, jos käyttäjät ovat alle 19-vuotiaita.

– Yli 19-vuotiaat maksavat tiloista moniin muihin kaupunkeihin verrattuna edullista vuokraa, Salon vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska huomauttaa.

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna kaipaa liikuntatilojen maksuttomuuteen viilausta.

– Nykyistä enemmän kustannusneutraaliutta tarvittaisiin, kun tiloista on kuitenkin kuluja. Ei nykyistä käytäntöä pidä romuttaa mutta emme voi elää maailmassa, jossa mikään ei muutu, Inna korostaa.

Someron kaupunki linjasi juuri hyväksytyssä liikuntastrategiassa tavoitteeksi liikuntapaikkojen maksuttomuuden.

– Seurat näkevät maksuttomuuden tärkeänä. Monelle paljon harrastavalle perheelle maksujen nousu tilavuokrien myötä saattaisi olla isokin este, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toteaa.

Kaupungin tuki helpotti päätöstä jäädä kotiin

Kaksivuotiaskiipeää äitinsä syliin ja ottaa kaksin käsin kiinni kaulasta.

– Lapset ovat niin vähän aikaa pieniä, että on ihana olla kotona heidän kanssaan, hoitovapaalla oleva Johanna Pessinen sanoo Oiva sylissään.

Somerolaisten Johanna ja Mikko Pessisen perheessä on kolme lasta. Kahdeksanvuotias Elias on toisella luokalla koulussa, kuusivuotias Linnea käy esikoulua.

– Olin myös Linneasta vuoden hoitovapaalla. Eliaksesta taas Mikko piti hoitovapaata, Johanna Pessinen kertoo.

Johanna Pessinen saa Kelan kotihoidontukea, jonka päälle Someron kaupunki maksaa omaa kuntalisää. Pessisen perheessä kunnan tuki on 200 euroa kuussa. Pessinen on kaupungin kädenojennuksesta todella mielissään:

– Kuntalisä helpotti päätöstä jäädä kotiin, sillä kaupungin tuella on arjessa todellista merkitystä. Siitä tulee myös tunne, että Someron kaupunki arvostaa lapsiperheitä.

Johanna Pessinen on sairaanhoitaja, joten oma työ on normaalisti vuorotyötä. Aviomies kulkee puolestaan paljon pääkaupunkiseudulle töihin. Äidin kotona oleminen helpottaa perheen arjen pyörittämistä.

– Saan hoidettua Linnean eskarikuljetukset ja olen kotona, kun Elias tulee koulusta.

Someron kaupunki korvaa perheille myös synnytyksestä tulleita sairaalamaksuja.

– Synnytyskulujen maksaminen oli positiivinen yllätys. Tuntui tosi mukavalta, kun sai viedä Oivan synnytyksen sairaalalaskun suoraan kaupungille. Eliaksen ja Linnean syntyessä asuimme vielä Kuusjoella, Johanna Pessinen huomauttaa.